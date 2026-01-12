Cristina (32) y David (28) se llevan los 10.000 € del Roscón de Conrado: “No da para una casa o un coche, pero alegra”

Sergio, Cristina y David de izquierda a derecha. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por Confitería Conrado.

Un año más, la suerte se volvió a repartir desde la Confitería Conrado de La Bañeza en un total de 10.000 euros que viajaron, de forma física, en un roscón de trufa y nata gracias al número 16.292, que fue el ganador del premio especial del Roscón de Reyes. Se aplicará al premio una retención del 19%.

Se trata de una iniciativa que está ya consolidada en la pastelería que anunció el pasado 8 de enero cuál era la papeleta premiada tras un sorteo que se realizó, ante notario, en mismo día de reyes, en el establecimiento.

Todo con una gran expectación. Fueron muchos los que compraron el típico y famoso roscón de la confitería de La Bañeza en una tradición que arrancó en el año 2019, cuando Manuel Antonio González, propietario del negocio que data de 1856, que está en manos de la quinta generación, decidió esconder un papel con premio en uno de los roscones.

Con el paso de los años, esta iniciativa se ha convertido en tradición en un premio que fue aumentando hasta llegar a los 10.000 euros que se reparten en la actualidad.

En esta ocasión el premio se va hasta Asturias, ya que los agraciados han sido Cristina, de 32 años, y su hermano David, de 28, que viven en Oviedo y que compraron el suculento manjar en un viaje a La Bañeza el pasado sábado 3 de enero.

“Fuimos de viaje y mi hermano me convenció para comprar el roscón. Decía que estaba muy bueno. Acudimos al lugar, donde había una larga cola para comprar los manjares, pero nos atendieron de forma rápida y muy amablemente”, asegura Cristina, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añade que compraron “un roscón de trufa y nata” y afirma, orgullosa, que “los 10.000 euros se marchan para Oviedo”.

“Aún no sabemos lo que vamos a hacer con el premio. Nunca nos ha tocado nada. Este sábado, 10 de enero, fuimos hasta la confitería para recibirlo y hablar con Manuel, Teresa y Sergio”, añade la asturiana.

Como no puede ser de otra manera, los dos hermanos asturianos “están muy contentos por el premio” y ya piensan en lo que hacer con este dinero, que va a servir para “tapar agujeros”.

“No da para un coche o una casa, pero alegra. Alegra mucho”, finaliza nuestra entrevistada.

No puede ser para menos. No todos los días te tocan 10.000 euros dentro de un roscón de Reyes.