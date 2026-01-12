Cae el ladrón de los garajes de León: a prisión por robar en más de 30 coches las nuevas balizas y regalos de Navidad

La Policía Nacional de León ha dado por finalizada la Operación V-16 con la detención del presunto autor de más de treinta robos con fuerza en interior de vehículos en busca de la nueva baliza y regalos de navidad.

El detenido, un hombre de 39 años con un amplio historial delictivo, centraba su actividad en garajes comunitarios de la capital leonesa, donde utilizaba el apalancamiento para fracturar las ventanillas de los automóviles.

La investigación se inició tras detectar un aumento inusual de estos delitos coincidiendo con las fiestas navideñas, compartiendo todos ellos un patrón idéntico y el robo sistemático de las balizas de emergencia V-16.

El Grupo II de Delincuencia Urbana logró identificar al sospechoso tras un análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

La detención se produjo finalmente cuando el individuo se disponía a asaltar un nuevo garaje en el centro de la ciudad, momento en el que los agentes, que mantenían un dispositivo de vigilancia sobre él, frustraron el robo.

Las pesquisas han confirmado que la oleada de asaltos estaba directamente relacionada con la entrada en vigor, este 1 de enero de 2026, de la obligatoriedad de portar exclusivamente la baliza V-16 conectada con la DGT 3.0 en sustitución de los triángulos.

El valor de estos dispositivos en el mercado negro, a precios muy inferiores a su valor de venta al público, junto a la presencia de regalos de Navidad en los asientos de los coches, convirtió a los vehículos en objetivos prioritarios.

Esta situación había generado una notable alarma social en la ciudad, al verse afectados numerosos automóviles.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las pruebas recabadas, se ha decretado el ingreso inmediato en prisión del detenido.