Muere en Puebla de Lillo tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol
Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.
Un hombre ha perdido la vida esta mañana en un accidente de tráfico en Puebla de Lillo, en la provincia de León, cuando su vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol.
De acuerdo con el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la alerta se recibió a las 09:00 horas sobre un coche que había salido de la carretera LE-331, en el kilómetro 29. En la llamada se mencionaba que el conductor estaba inconsciente y atrapado dentro del coche, por lo que se pidió ayuda inmediata.
Desde el centro de operaciones del 1-1-2, se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Cistierna de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, quienes enviaron una ambulancia de soporte vital básico junto con personal de Atención Primaria.
Al llegar al lugar del incidente, la Guardia Civil confirmó que el conductor había fallecido, y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarlo. Se están investigando las razones detrás del accidente.