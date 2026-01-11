Muere el periodista leonés Ángel García Colín, especialista en gestión de medios de comunicación

El periodista de origen leonés Ángel García Colín (Durango, 1959) falleció este sábado tras una larga trayectoria profesional como especialista en la gestión de diversos medios de comunicación. Casado y con un hijo, sus raíces familiares estaban vinculadas a la localidad leonesa de Cistierna.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su tristeza por la muerte de quien destacó era un “gran profesional del periodismo” y un “buen amigo”. “Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros”, publicó en su perfil de X (antes Twitter).

García Colín, licenciado en Ciencias de la Información en las ramas de Publicidad y de Periodismo por la Universidad del País Vasco y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fue un directivo con una amplia experiencia en la gestión de empresas de medios de comunicación, como El País, ABC, El Día de Valladolid o Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL). A ello suma una dilatada trayectoria internacional, especialmente en los mercados latinoamericanos, así como en el portugués.

La mayor parte de su carrera profesional la desarrolló en el Grupo Prisa, donde desempeñó diversos cargos de responsabilidad desde 1992, como director de Relaciones Institucionales y director Comercial y de Marketing de Prisa Noticias, director general de Prisa Revistas o director general corporativo de Gestión de Medios Impresos (GMI).

Además, participó de forma destacada en Gestión de Medios Impresos (GMI), sociedad creada en 1999 por Prisa y que abarcaba diarios como El Correo de Andalucía, Odiel, Jaén o El Día de Valladolid (actualmente propiedad del Grupo Promecal), así como, más adelante, los diarios bolivianos La Razón, Extra y El Nuevo Día.

También coordinó la colaboración de Prisa con las sociedades editoras de periódicos como Diario de Burgos, Diario Palentino, La Gaceta Regional de Salamanca, Canarias 7, El Punt, El Progreso de Lugo, Segre, Diario de Avisos, Diario del Alto Aragón y Diario de Noticias de Navarra, para los cuales Prisa elaboraba el innovador suplemento semanal La Mirada, entre otros productos.

Previamente (1987-1992) también trabajó en Prensa Española, actual Vocento, y en Editorial Católica. Además, en diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL) lo nombró vicepresidente de la organización.