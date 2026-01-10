Una protesta corta el tráfico en Padre Isla para reclamar que el tren de Feve vuelva al centro de León
Animan a participar en la movilización del próximo domingo, con una cadena humana desde el apeadero de La Asunción.
Decenas de ciudadanos se volvieron a sumar hoy al segundo corte de tráfico en la avenida Padre Isla, frente a la estación de Matallana, para reclamar que el tren Feve regrese al centro de la ciudad de León y no se cubran las vías de ancho métrico.
Se trata de la segunda movilización de este tipo organizada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, y que se repetirá cada sábado entre las 13.30 y las 14 horas.
El colectivo se opone a la medida adoptada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y anuncia una “lucha incansable” mientras Adif ya ha contratado e iniciado la redacción del estudio para diseñar lo que el Ministerio define como “una solución de movilidad sostenible” a la que también se oponen algunos alcaldes y organizaciones políticas y de diversa índole.
La propuesta es enterrar las vías entre el apeadero de La Asunción y la estación de Matallana, de forma que los ciudadanos hagan el trayecto a través de autobuses eléctricos, una medida que rechazan por completo.
El próximo domingo habrá una manifestación a la que animan a acudir, y en la que se prevé la realización de una cadena humana entre ambos puntos, y que comenzará a las 12.30 horas.