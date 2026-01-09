La Audiencia Provincial de León acogió el juicio contra la mujer conocida como ‘reina de la burundanga’

La Audiencia Provincial de León acogió el juicio contra la mujer conocida como ‘reina de la burundanga’ Campillo Ical

León

La ‘reina de la burundanga’ ya tiene condena: 17 años y medio por envenenar a familiares y amigos

La Audiencia Provincial de León la absuelve de los delitos de homicidio en grado de tentativa y falsedad documental, pero la condena por seis delitos de lesiones agravadas, robo con violencia y estafa.

Más información: La familia víctima de la ‘reina de la burundanga’ señala que “era una más” y niega haberla financiado para jugar al póker

Publicada

La Audiencia Provincial de León ha condenado a N.T.G., conocida mediáticamente como la “reina de la burundanga”, a 17 años y medio de prisión por envenenar a varias personas de su entorno con escopolamina entre 2018 y 2019.

Según la sentencia, la acusada administró la droga en bebidas a familiares y amigos, provocando intoxicaciones que en algunos casos requirieron atención médica e ingreso en unidades de cuidados intensivos.

Además, aprovechó el estado de confusión de sus víctimas para apropiarse de dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias en su beneficio.

Audiencia Provincial de León

La resolución judicial también recoge que N.T.G. engañó a su familia simulando una enfermedad grave, solicitando reiteradamente dinero para tratamientos médicos que utilizó para juegos online.

La Audiencia absuelve a la acusada de homicidio en grado de tentativa y falsedad documental, pero la condena por seis delitos de lesiones agravadas, robo con violencia y estafa.

En materia de responsabilidad civil, se establecen indemnizaciones superiores a 200.000 euros, destacando 189.000 euros correspondientes al dinero obtenido mediante engaño continuado, calculadas con un incremento del 30 % por tratarse de lesiones dolosas y devengando intereses legales hasta su completo pago.

Las penas impuestas incluyen dos años de prisión por cada delito de lesiones y de robo con violencia, seis meses por estafa y un año adicional, sumando el total de 17 años y medio de cárcel, además de multa por estafa continuada y penas de inhabilitación especial.

La sentencia contempla también el abono del tiempo de privación de libertad ya cumplido por la condenada.