La ‘reina de la burundanga’ ya tiene condena: 17 años y medio por envenenar a familiares y amigos

La Audiencia Provincial de León acogió el juicio contra la mujer conocida como ‘reina de la burundanga’ Campillo Ical

La Audiencia Provincial de León ha condenado a N.T.G., conocida mediáticamente como la “reina de la burundanga”, a 17 años y medio de prisión por envenenar a varias personas de su entorno con escopolamina entre 2018 y 2019.

Según la sentencia, la acusada administró la droga en bebidas a familiares y amigos, provocando intoxicaciones que en algunos casos requirieron atención médica e ingreso en unidades de cuidados intensivos.

Además, aprovechó el estado de confusión de sus víctimas para apropiarse de dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias en su beneficio.

La resolución judicial también recoge que N.T.G. engañó a su familia simulando una enfermedad grave, solicitando reiteradamente dinero para tratamientos médicos que utilizó para juegos online.

La Audiencia absuelve a la acusada de homicidio en grado de tentativa y falsedad documental, pero la condena por seis delitos de lesiones agravadas, robo con violencia y estafa.

En materia de responsabilidad civil, se establecen indemnizaciones superiores a 200.000 euros, destacando 189.000 euros correspondientes al dinero obtenido mediante engaño continuado, calculadas con un incremento del 30 % por tratarse de lesiones dolosas y devengando intereses legales hasta su completo pago.

Las penas impuestas incluyen dos años de prisión por cada delito de lesiones y de robo con violencia, seis meses por estafa y un año adicional, sumando el total de 17 años y medio de cárcel, además de multa por estafa continuada y penas de inhabilitación especial.

La sentencia contempla también el abono del tiempo de privación de libertad ya cumplido por la condenada.