La explosión de una máquina inutiliza parte de la cocina del Hospital de León, que garantiza las comidas a los pacientes

La explosión por una sobrepresión de una máquina calientaplatos ha inutilizado este jueves parte de la cocina del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), que, en cualquier caso, ha garantizado la correcta alimentación y dispensación de comidas para los pacientes.

El incidente, que afortunadamente no ha provocado daños personales, ha generado importantes "destrozos" en la cocina del centro hospitalario, más allá de la propia máquina que funciona con vapor y ha sufrido una sobrepresión en circunstancias que aún se desconocen.

Según fuentes del hospital consultadas por este periódico, en este momento se está estudiando posibles soluciones al episodio mientras se comprueba el alcance de los daños, que han afectado a varios de los elementos de la cocina.

En lo que se ha querido incidir es que en la comida de los pacientes "problema no va a haber nunca", ya que, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión, "siempre tienes la posibilidad de un catering".

Asimismo, han trasladado que la comida para este jueves ya estaba preparada, por lo que los usuarios del Hospital de León "ya han comido" y ahora es "ver qué parte de la cocina se puede usar, si se va a poder utilizar para seguir haciendo la comida o qué otras fórmulas podemos utilizar", entre las que se encuentra el catering ya referenciado.

El gerente del CAULE, Alfonso Rodríguez-Hevia González, ha trasladado a los medios de comunicación que en estos momentos se está elaborando un plan de contingencia para atender "en las mejores condiciones tanto nutricionales como de calidad a todos los pacientes".

El responsable ha calificado la situación de "sobrevenida" y ha querido lamentar las "molestias" mientras ha pedido la "comprensión de los pacientes y sus familias".