El presidente de la Diputación de León, en el centro de las críticas por la falta de avances en el aeropuerto

La Plataforma Ciudadana Más vuelos por León ha señalado directamente al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, por la ausencia de avances reales en el desarrollo del aeropuerto leonés.

En un comunicado, el colectivo lamenta que, pese al clima navideño, el aeropuerto “no ha recibido ninguna sorpresa alegre” y compara las declaraciones del dirigente provincial con “una pedrea que luego no se cobra” si no se traducen en hechos concretos.

La plataforma critica que el impulso del aeropuerto se condicione a que determinadas empresas confirmen previamente su interés.

Según advierten, esta falta de certezas ya ha provocado que compañías con vínculos en León hayan optado por operar desde otros aeropuertos como Valencia, Madrid, Vitoria o Zaragoza.

A su juicio, el enfoque no puede limitarse al pasajero local, sino que debe orientarse a atraer y consolidar actividad empresarial mediante conexiones estratégicas con polos industriales europeos, como Düsseldorf, Colonia o Amberes.

El colectivo reclama, además, decisiones “urgentes” como la instalación de un sistema de aterrizaje ILS III de última generación y la declaración del aeropuerto leonés como Terminal de Carga Aérea del Noroeste, acompañada de la infraestructura logística necesaria.

Alertan de que otros aeropuertos del entorno ya han iniciado pasos en esta dirección, lo que podría dejar a León en desventaja si no se actúa con rapidez.

La plataforma denuncia igualmente la falta de respuesta institucional. Explican que han solicitado reuniones con el Consorcio del Aeropuerto, el Ministerio de Transportes y la Subdelegación del Gobierno en León desde marzo y septiembre de 2025 sin haber obtenido contestación, lo que interpretan como “falta de voluntad política” más que como un problema técnico o administrativo.

El comunicado concluye con una advertencia directa: “esto era necesario para ayer”. A juicio del colectivo, el tiempo juega en contra del aeropuerto leonés y, si no se adoptan medidas inmediatas, la infraestructura corre el riesgo de perder definitivamente su papel estratégico en el noroeste peninsular.