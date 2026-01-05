Sergio, confitero, repartió el Gordo y ahora la "fiebre del oro" agota todos sus roscones, uno con premio de 10.000 euros

"Mis mejores previsiones ni se acercaban a esto, ni por asomo". El cansancio en su voz es tan patente como la alegría que esconde tras ella. El propietario de la Confitería Conrado, Sergio González, en La Bañeza (León) se muestra visiblemente abrumado por la campaña navideña de este año, donde ha agotado en la web su producto estrella, el roscón de Reyes, desde el pasado 2 de enero y tienda han "duplicado" las ventas.

Son "miles y miles" los roscones que han vendido, de los que uno tendrá un premio de 10.000 euros una vez se celebre el sorteo este martes, 6 de enero, ante notario. Tendrá lugar a partir de las 13:30 horas en la propia Confitería Conrado y una vez se saque el número ganador, los que hayan comprado un roscón en la tienda o por internet podrán comprobar sus números en la página web de www.elreydelroscon.es.

Aunque reconoce que otros años también las ventas han sido "muy masivas", este año precisa que "las colas en la calle son impresionantes". A pesar de su larga experiencia, es algo que todavía no acaba de procesar. "No doy crédito, estoy desbordado", apunta visiblemente emocionado.

Y es que en esta ocasión, al ya de por si atractivo premio económico que otorga a uno de sus roscones, tiene que sumarle que también dio suerte durante el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. En su confitería se repartieron algunos de los décimos del Gordo que dejó en La Bañeza 468 millones de euros.

"Puede influir, sí, no sé si hay aquí - en La Bañeza - una fiebre del oro o qué, pero hay algo", bromea. La fama de esta confitería no se queda únicamente en el municipio o la provincia, sino que trasciende incluso las fronteras nacionales, hasta el punto de que han vendido a "todos los países de Europa".

Entre ellos, una cadena de supermercados en Colonia (Alemania) o varias tiendas del país germano. "Todo esto es un trabajazo, pero te paras un poquitín a pensar y ves que compensa", reconoce tras los esfuerzos.

Además del fenómeno por internet, la fiebre por sus roscones también ha dejado números récord este año en la tienda física. Precisamente, un día como hoy, 5 de enero, señala que nunca paraban a mediodía, pero este año han tenido que cerrar porque han "terminado el stock" y han tenido que ponerse a elaborar más roscones.

"Está viniendo gente de todos lados. Además es que se están llevando cinco o seis roscones cada persona. Hoy uno, 12. Es una cosa exagerada", insiste en su asombro.

El rey, como no podía ser de otra manera, ha sido el roscón de nata. "Eso no falla. Ha sido el más vendido como siempre", desvela. Sergio cierra así una campaña que "no podía ser más positiva" para dar paso, este martes, a repartir esos 10.000 euros que se jugarán entre los "miles y miles" de personas que han comprado su producto estrella.