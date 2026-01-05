Un nuevo desprendimiento de rocas corta la CL-631 en la provincia de León: “Al final va a pasar algo grave”

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha activado, de forma inmediata, los protocolos de emergencia tras el desprendimiento producido anoche, 4 de enero a las 23:00 horas, en el punto kilométrico 31+100 de la carretera CL-631, dentro del término municipal de Páramo del Sil.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la Junta asegura que se mantuvo en contacto con los alcaldes de la zona, en cuanto se tuvo conocimiento de la incidencia.

“Desde el primer momento, se desplazaron al lugar medios de la empresa de conservación de carreteras, que actuaron en coordinación y en presencia de la Guardia Civil, procediendo al corte preventivo de la vía y a la señalización del desvío alternativo, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios”, añaden las mismas fuentes.

Trabajo en la zona

Durante la mañana de hoy, día 5, los equipos de conservación permanecen trabajando en la zona. El delegado territorial de León, Eduardo Diego Pinedo, ha visitado esta vía donde se han iniciado las labores de retirada y limpieza del material desprendido, además de realizar una evaluación técnica de los daños y de la estabilidad del talud afectado.

Asimismo, se va a proceder a la señalización definitiva del itinerario alternativo, que será el mismo utilizado en la anterior emergencia registrada en la zona. El desvío se realiza por el lavadero de La Recuelga, continuando hasta Sorbeda del Sil, para incorporarse posteriormente a la carretera LE-711, garantizando en todo momento la seguridad y la continuidad de la circulación.

Desde la Junta apuntan que se van a emplear todos los medios materiales y humanos necesarios con el objetivo de que la reapertura al tráfico pueda llevarse a cabo en el menor plazo posible, siempre garantizando las máximas condiciones de seguridad.

Actuación previa y compromiso

La Junta recuerda que, tras el desprendimiento registrado en esta misma carretera en 2024, se llevó a cabo una importante intervención de emergencia, con una inversión de más de tres millones de euros destinada a la estabilización del talud y a la mejora de las condiciones de seguridad del tramo afectado.

Esta actuación refleja "la preocupación permanente del Gobierno autonómico por la seguridad vial y la conectividad del Bierzo y Laciana, así como su compromiso firme con la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras".

“Algo grave”

La alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, ha asegurado, en declaraciones a este periódico, que “al final va a pasar algo grave” y que los desprendimientos “son la tónica habitual”.

“Hemos pedido un estudio de la zona para evitar nuevos desprendimientos, pero aún no tenemos una contestación de la Junta de Castilla y León”, ha añadido.