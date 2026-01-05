Atropellan a un hombre de 68 años mientras cruzaba un paso de peatones en León

Un hombre de 68 años ha resultado herido este lunes, 5 de enero, en León, después de ser atropellado por un turismo mientras cruzaba por un paso de peatones.

Según la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 14:17 avisando del suceso a la altura del número 13 de la Avenida San Juan de Sahagún.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido, que se encontraba consciente.