El pueblo más barato de Castilla y León para comprar una casa: un paraíso en la montaña donde ha caído el Gordo

Comprarse una casa es uno de los gastos habituales cuando a uno le toca el Gordo de la Lotería de Navidad. O eso aseguran los felices privilegiados que descorchan champán el 22 de diciembre de cada año.

Algunos de esos afortunados este año han sido los vecinos del municipio de Villablino, en el encantador Valle de Laciana, en la provincia de León.

El número 79432, agraciado con cuatro millones de euros a la serie, se vendió en administraciones de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón.

Plaza Sierra Pambley Ayuntamiento de Villablino

En total, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025 repartió 728 millones de euros en la provincia de León.

La mayor parte se concentró en La Bañeza, con 468 millones, mientras que la zona de Laciana recibió 200 millones correspondientes a 50 series vendidas en Villablino, además de otros 60 millones que se fueron a La Pola de Gordón.

Y ha querido el caprichoso destino que este pueblo de las montañas leonesas sea el municipio más barato de Castilla y León para comprar una vivienda usada, según el informe de precios de idealista correspondiente a noviembre de 2025.

El precio medio se sitúa en 580 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media autonómica, que alcanza los 1.287 euros. La diferencia supera el 55 %, lo que coloca a la capital de Laciana como la opción más asequible de toda la Comunidad.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con el conjunto del país. Villablino no solo lidera Castilla y León, sino que se sitúa entre los municipios con precios más bajos de España, aunque no entra en el grupo de los cinco más baratos a nivel nacional. Aun así, su coste es competitivo frente a la mayoría de mercados residenciales del interior peninsular.

Villablino desde Buen Verde Ayuntamiento de Villablino

El municipio más barato de España para comprar una vivienda usada es Almadén, en la provincia de Ciudad Real, donde el metro cuadrado se paga de media a 335 euros.

Le siguen Almodóvar del Campo, también en Ciudad Real, con 427 euros, y Socuéllamos, con 460 euros. En cuarto lugar aparece Leiro, en Ourense, con 478 euros, y cierra el top cinco Villacañas, en Toledo, con 479 euros por metro cuadrado.

Tras ese grupo se sitúan otras localidades con precios muy contenidos, como Argamasilla de Alba y Miajadas, ambas por debajo de los 500 euros, junto a Villanueva del Arzobispo y Arroyo de la Luz. En este contexto, Villablino se mueve en una franja algo superior, pero sigue claramente por debajo de los 600 euros, una cota que ya marca una frontera psicológica en el mercado inmobiliario.

En el conjunto de comunidades autónomas, el estudio de idealista identifica el municipio más asequible de cada región. En Andalucía lidera Villanueva del Arzobispo, con 490 euros por metro cuadrado, con una diferencia del 82% respecto a la media autonómica.

En Aragón, Caspe registra 720 euros, mientras que en Asturias el municipio más barato es Tineo, con 668 euros.

Cantabria sitúa su referencia en Campoo de Enmedio, con 655 euros por metro cuadrado, y la Comunitat Valenciana en Ayora, con 570 euros.

Villablino Ayuntamiento de Villablino

Castilla-La Mancha encabeza el ranking nacional con Almadén, mientras que en Galicia el precio más bajo se localiza en Leiro, con 478 euros. Extremadura presenta a Miajadas como su municipio más barato, con 487 euros.

En La Rioja, Alfaro registra un precio medio de 755 euros por metro cuadrado, y en Cataluña el municipio más económico es Mora d’Ebre, con 747 euros. Madrid, incluso en su opción más barata, se mueve ya en cifras muy superiores, con Cadalso de los Vidrios en 999 euros.

Navarra supera ligeramente los 1.000 euros con Corella, mientras que Canarias, Euskadi y Baleares se sitúan claramente por encima, con Gáldar, Llodio y Lloseta como sus referencias más asequibles.

Las diferencias entre estos municipios y las medias autonómicas son, en todos los casos, muy acusadas. En varios puntos de Andalucía, el desfase supera el 80%, mientras que los menores saltos se producen en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, donde, aun así, rondan el 47 %. Villablino se mueve en una franja intermedia, pero con una brecha muy notable frente al conjunto de Castilla y León.

Un paraíso protegido

Villablino concentra una oferta turística vinculada al medio natural, la montaña y el patrimonio industrial, con un peso creciente del turismo de naturaleza.

El municipio se integra en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Laciana, reconocida por la Unesco, un espacio protegido que combina conservación ambiental y actividad humana tradicional en un entorno de alta montaña.

Vagón de Tren en la Plaza Luis Mateo Ayuntamiento de Villablino

El principal reclamo es su paisaje. Los valles de Laciana están formados por bosques de hayas, robles y abedules, con presencia de fauna emblemática como el oso pardo y el urogallo cantábrico.

La red de rutas señalizadas permite la práctica de senderismo, ciclismo de montaña y observación de fauna durante todo el año.

Villablino es también la principal puerta de acceso a la estación de esquí de Leitariegos, situada a pocos kilómetros del casco urbano.

Embalse Las Rozas Ayuntamiento de Villablino

El complejo invernal ofrece pistas de esquí alpino y de fondo, lo que convierte al municipio en base de alojamiento y servicios durante la temporada de nieve, con impacto directo en hostelería y comercio local.

El patrimonio industrial ligado a la minería forma parte del atractivo turístico. La comarca de Laciana conserva restos de antiguas explotaciones mineras, ferrocarriles y cargaderos, integrados en rutas interpretativas que explican el peso del carbón en la historia económica y social del municipio durante el siglo XX.