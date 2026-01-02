La solución de Villamanín para cobrar los 65.600 euros por papeleta: custodia notarial y un registro de participaciones

La comisión de fiestas de Villamanín ha presentado una solución formal para el conflicto generado por el Gordo de Navidad, tras detectarse que 50 participaciones de cinco euros no estaban respaldadas por los décimos correspondientes.

El desajuste alcanza unos cuatro millones de euros y ha provocado un conflicto vecinal que ha situado a la localidad leonesa en el foco nacional por la enorme polémica que ha suscitado.

El origen del problema se conoció después del sorteo, cuando salió premiado el Gordo y se comprobó que no todas las participaciones vendidas tenían soporte real.

La situación ha derivado en un enfrentamiento entre vecinos y en un intento fallido de acuerdo durante una asamblea celebrada el pasado 26 de diciembre, con Guardia Civil presente, pero sin consenso sobre el reparto del premio.

En su tercer comunicado público, la organización vecinal ha anunciado la constitución, ya firmada ante notario, de una asociación específica.

Según la comisión, esta figura es necesaria para "hacer las cosas con orden y con garantías", permitir la obtención de un NIF, abrir una cuenta bancaria y gestionar todo el proceso con asesoramiento jurídico continuo y constancia documental.

De forma paralela, se ha documentado notarialmente la custodia de los décimos premiados para su posterior tramitación e ingreso por vía bancaria.

La comisión señala que informará de cada "hito confirmado" por los canales habituales, con el objetivo de aportar seguridad y transparencia en un proceso especialmente sensible para todos los afectados.

El siguiente paso inmediato será la puesta en marcha de una web segura para el registro de las papeletas premiadas. A través de esta plataforma, cada portador podrá subir una fotografía de su participación, consultar el texto completo del acuerdo propuesto y manifestar expresamente si está conforme o no con dicho acuerdo.

La comisión subraya que este registro es "fundamental" para conocer con datos reales cuántas personas apoyan la propuesta y cuántas no, y así decidir los siguientes pasos con certezas.

El sistema busca centralizar la información y evitar improvisaciones en un conflicto de gran complejidad económica y social.

65.600 euros por participación

El comunicado incluye una aclaración sobre las cifras del premio, donde se aclara que aunque el Gordo reparte 400.000 euros por décimo, la comisión recuerda que esa cantidad es bruta.

Tras la retención fiscal, el importe neto que llega al banco es de 328.000 euros por décimo, lo que deja cada papeleta de un quinto en 65.600 euros líquidos para cada poseedor de las mismas.

Pensando especialmente en las personas mayores, la comisión de fiestas también anuncia la preparación de un sistema de ayuda presencial.

La organización asegura que personal autorizado e identificado acompañará a quienes lo necesiten en el proceso de registro, para evitar el uso de móviles, correos electrónicos o enlaces sin asistencia. Los detalles se comunicarán cuando el sistema esté operativo.

El comunicado incluye también el aviso de que hasta se publique el enlace oficial, se pide no enviar fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp o correo electrónico, ni atender mensajes que soliciten dinero, comisiones o tasas. La comisión advierte de que "nadie está autorizado" a pedir ese tipo de pagos.

Con este conjunto de medidas, la comisión de fiestas de Villamanín afirma seguir trabajando para ofrecer una solución "transparente" y "lo más rápida posible" a un conflicto que ha dividido a la localidad bañada por el río Bernesga y que sigue pendiente de un acuerdo aceptado por la mayoría de los afectados.

Finalmente, la comisión agradece el apoyo recibido desde el propio municipio y desde fuera, así como la movilización de comisiones de fiestas, asociaciones, colectivos y negocios.

También valora el llamamiento del Ayuntamiento a la calma y a cuidar la convivencia, una petición que afirma compartir plenamente.