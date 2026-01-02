Ola de solidaridad en pueblos de toda España con Villamanín: donan décimos del Niño para salvar el premio del Gordo

En un gesto de fraternidad sin precedentes, decenas de comisiones de fiestas, asociaciones y negocios de hostelería de toda España han lanzado una iniciativa solidaria a través de las redes sociales para ayudar a la comisión de fiestas de Villamanín (León) a sufragar el desfase económico provocado por el error en la venta de participaciones del Gordo de Navidad.

Lo que ya se ha convertido en una pesadilla para el municipio de Villamanín se ha transformado, en apenas unas horas, en una gran muestra de solidaridad vecinal y asociativa.

El objetivo es donar décimos para el próximo sorteo de El Niño, destinando los posibles premios a sufragar el desfase económico provocado por el exceso de papeletas vendidas del Gordo.

La solidaridad ha traspasado las fronteras leonesas y ha encontrado un eco masivo en Asturias y otras regiones limítrofes. Entre los colectivos que ya han aportado sus décimos se encuentran entidades de León como la Comisión de fiestas Chano 2026, Hayedo Cistierna, San Pedro de Olleros (El Bierzo) y el Café Bar La Sindical.

Desde Asturias han dado su apoyo ya la Asociación de Festejos La Salud de Lieres, Fiestes del Carbayu (Langreo), Ayuntamiento de Bimenes, Fiestas de San Xuan (Mareo), Fiestas La Colegiata y Villabona, Sociedad de Festejos San Pedrín de la Cueva, Asociación de Vecinos, Cultural y Festejos Langreo Centro, Asociación Jóvenes El Berrón, Peña Azul Alea, Fiestas del Carmen (Soto de Agues), Peña Sportinguista Redondo, So.fe.co y Fiestas Santiago (Sariego).

Pero también han querido sumarse a la iniciativa desde la Comisión de fiestas de Épila (Zaragoza), Asociación Sociocultural Comver, Sabia Nueva (Asociación Cultural), Grupo Da Silva y L'antigua Villa.

Mensajes de solidaridad

La respuesta ha sido inmediata y emocionante. Desde la Comisión de Fiestas de Chano 2026, en la provincia de León, han enviado un mensaje cargado de ánimo a sus compañeros: "Detrás de cada fiesta hay muchas horas de trabajo, esfuerzo y ganas de que el pueblo siga vivo, y eso solo lo sabemos bien quienes formamos parte de una comisión".

Así han reservado un décimo de su propia lotería de Reyes para Villamanín, definiendo a las comisiones como "el motor que hace que nuestros pueblos sigan teniendo vida".

En la misma línea se ha pronunciado Festejos La Pontona, enviando un abrazo emocional a los organizadores de Villamanín y confirmando la reserva de otro décimo para el sorteo del 6 de enero.

Desde la Sociedad de festejos del Carbayu en Langreo también han trasladado su apoyo a la comisión de fiestas de Villamanín.“Cualquier persona que haya estado en el movimiento asociativo, sabe lo que es rascar euros de donde sea para hacer unas fiestas, y uno de los ingresos es la venta de lotería, pero para 50 euros que te deja un talonario hay que picar muchas puertas, ir a muchos pueblos, perder tiempo de estar con tu familia y gastar mucha gasolina; por eso nosotros creemos firmemente en que no hubo mala intención en ese talonario de la discordia”, señalan desde este colectivo que secunda la propuesta.

Mientras la comisión de Villamanín sigue trabajando en los cauces legales para resolver el conflicto de las participaciones, el próximo 6 de enero se ha convertido en una fecha marcada en el calendario por la esperanza de que la fortuna ayude a cerrar esta crisis gracias a la generosidad de asociaciones de toda España.