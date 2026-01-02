Detenidos dos jóvenes por robar 120 metros de cable telefónico en un pueblo de León: la alerta de una vecina fue clave

La Guardia Civil de Bembibre ha procedido a la detención de dos hombres, de 26 y 31 años, como presuntos autores de un robo de cableado telefónico en la localidad de Turienzo Castañero, perteneciente al municipio de Castropodame (León).

La operación, que culminó con la recuperación de 120 metros de cable, fue posible gracias a la rápida alerta de una vecina y a la posterior colaboración ciudadana.

Los hechos se desencadenaron en la tarde del pasado lunes, 29 de diciembre, cuando una llamada al puesto de Bembibre advirtió sobre un posible robo de cableado telefónico en las inmediaciones de la localidad.

Al desplazarse a la zona, los agentes del Puesto Principal de Bembibre confirmaron el corte del cableado y localizaron una furgoneta oculta en las inmediaciones, presuntamente vinculada con el delito.

Ante el hallazgo, se activó de inmediato un dispositivo de cerco y búsqueda en el que participaron efectivos del Puesto Principal de Bembibre y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

A las 19:30 horas se produjo la primera detención por parte de los agentes de seguridad ciudadana, que resultó ser un joven de 26 años. Tras continuar el rastreo por los alrededores, los efectivos del Seprona localizaron y detuvieron al segundo implicado a las 22:00 horas, otro de 31 años.

Ambos detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Benemérita para la instrucción de las correspondientes diligencias.