Cae una organización criminal que falsificaba recetas médicas a través de Internet: hay doce detenidos, uno en Ponferrada

Agentes de la Policía Nacional han culminado una importante operación contra la seguridad sanitaria con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la generación y distribución masiva de recetas médicas falsas.

La intervención se ha saldado con la detención de doce personas en diversas provincias españolas, entre ellas una en la provincia de León, y el registro de una vivienda en Ponferrada.

A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad, habiéndose decretado ya el ingreso en prisión provisional para los dos máximos responsables del entramado.

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la existencia de grupos especializados en aplicaciones de mensajería instantánea donde se comercializaban recetas falsificadas.

El objetivo principal de estos documentos era la obtención ilícita de analgésicos y sustancias anestésicas que requieren de una estricta prescripción médica. Para llevar a cabo su actividad, los detenidos obtenían de forma ilegal las credenciales de médicos colegiados y usurpaban su identidad para emitir las prescripciones.

Además de la venta directa, la organización había desarrollado software específico que permitía a los propios clientes automatizar la creación de las recetas, lo que facilitaba la distribución de sustancias peligrosas en el mercado negro y generaba un grave riesgo para la salud pública.

El operativo policial, desarrollado el pasado mes de noviembre, incluyó ocho registros simultáneos en localidades como Ponferrada, Madrid, Torrelavega, Ourense, Córdoba, Alicante, Toledo y Alcobendas.

Durante estas inspecciones, la Policía Nacional intervino más de 1.000 comprimidos de medicamentos, 14 teléfonos móviles, dispositivos informáticos de almacenamiento, tarjetas bancarias y más de 44.000 euros en efectivo. Asimismo, los agentes hallaron diversas armas blancas y réplicas de armas de fuego en los domicilios registrados.

La organización presentaba una estructura perfectamente jerarquizada y profesionalizada. Bajo el mando de los dos líderes ahora encarcelados, se situaban los expertos encargados del desarrollo informático y del acceso ilegal a las bases de datos sanitarias.

Un escalón intermedio gestionaba el soporte técnico y el mantenimiento de los programas, mientras que en la base operaban los distribuidores finales que entregaban tanto las recetas como los medicamentos. Las detenciones se han repartido por gran parte del territorio nacional, incluyendo Madrid, Toledo, Cantabria, Ourense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares, además de un investigado en Ávila. La investigación sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevos arrestos tras el análisis del material incautado.