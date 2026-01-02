El Ayuntamiento de Villamanín se desmarca de la polémica del Gordo: "No hemos participado en la venta ni custodia"

Reunión entre la comisión de fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad, este viernes Campillo ICAL

El Ayuntamiento de Villamanín ha hecho público un nuevo comunicado para aclarar que no ha participado "en la gestión, emisión, venta ni custodia" de las papeletas premiadas con El Gordo, responsabilidad que corresponde exclusivamente a la comisión de fiestas, tras la polémica surgida en la localidad

El Consistorio recuerda que dicha comisión de fiestas está formada por vecinos voluntarios y actúa de manera autónoma e independiente, sin vinculación jurídica ni orgánica con el Ayuntamiento, señalan desde el consistorio.

Según el comunicado, este grupo ha trabajado tradicionalmente "de manera altruista y en beneficio del conjunto del pueblo", con una trayectoria "valorada positivamente hasta la fecha" por vecinos y visitantes del pueblo.

Desde el Ayuntamiento llaman a "la prudencia y al rigor" en la difusión de informaciones y opiniones, alertando de que "pueden generar confusión, incrementar la tensión y crear expectativas jurídicas que no se ajustan a la realidad legal".

El Consistorio mantiene su disposición a colaborar "dentro de sus posibilidades" para favorecer el diálogo "y favorecer una salida consensuada a esta situación", pero insiste en que ello no implica asumir responsabilidades legales que "no le corresponden".

Además, aprovechan su comunicado para agradecer la actitud "mayoritariamente responsable y respetuosa" que están demostrando los vecinos "en estos momentos difíciles".

Desde el Ayuntamiento de Villamanín confían en que, "desde la serenidad, el diálogo y el entendimiento mutuo, Villamanín pueda superar esta situación preservando la convivencia y la cohesión que siempre han caracterizado a nuestro municipio".

La polémica

Cabe recordar que el conflicto comenzó cuando se descubrió que 50 participaciones de cinco euros vendidas por la Comisión de Fiestas no estaban respaldadas por los décimos correspondientes,

Esto provocó un desajuste de aproximadamente cuatro millones de euros en premios y ha generado un dilatado y complejo conflicto entre los vecinos, dividiendo a la localidad bañada por el río Bernesga y poniéndola en el foco nacional.

Para intentar calmar las aguas, la comisión de fiestas celebró una asamblea el pasado 26 de diciembre, donde se intentó pactar sin éxito la repartición del millonario premio.

Tras ese intento fallido, la comisión de fiestas emitió un segundo comunicado detallando los pasos que se están dando para "desbloquear" la situación con garantías.

Entre ellos se incluyen contactos con profesionales jurídicos y notariales, así como la creación de un sistema digital que permita centralizar y proteger la información de las participaciones premiadas.

La prioridad, subrayan, es que todas las decisiones se adopten "con seguridad, rigor y protección" para los vecinos afectados.

También consideran fundamental constituir una estructura formal que canalice correctamente los trámites administrativos y bancarios, lo que permitirá avanzar con orden en las siguientes fases y evitar problemas legales o administrativos futuros.

El comunicado recuerda que estas fechas "no son especialmente ágiles" para este tipo de gestiones y que el procedimiento requiere comprobaciones y preparación documental que consumen tiempo.

Mientras tanto, toda la información relevante se seguirá comunicando a través de comunicados oficiales, y no se podrán atender preguntas individuales hasta que se habilite un canal único para incidencias y preguntas frecuentes.