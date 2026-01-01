Nochevieja accidentada en las carreteras de la provincia de León: dos heridos en sendos accidentes de tráfico

Dos personas han resultado heridas este jueves en dos accidentes de circulación ocurridos en las localidades leonesas de Villaquilambre y Oseja de Sajambre, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El primero de los siniestros se produjo a las 3.53 horas en el kilómetro 144 de la carretera LE-20, a la altura de la rotonda de los hospitales, en Villaquilambre, en sentido Asturias.

Un turismo se salió de la vía por causas que se desconocen, resultando herido un varón de 45 años, que se encontraba consciente en el momento de la asistencia.

El 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de Villaquilambre, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó recursos sanitarios hasta el lugar del accidente.

Por otro lado, a las 7.20 horas se recibió una llamada alertando de otro accidente en el kilómetro 1 de la carretera LE-2708, en el término municipal de Oseja de Sajambre.

El centro de emergencias informó a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Riaño.

El herido, un varón que también se encontraba consciente, fue trasladado al Hospital de Arriondas, en Asturias, debido a su mayor proximidad.