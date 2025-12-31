Seis meses después del robo a mano armada en una gasolinera de León se resuelve todo: detenidas tres personas

La estación de servicio ‘La Barosa’, ubicada en la carretera N-120.

La Guardia Civil de León ha culminado la Operación Barogun con la detención de tres personas, esclareciendo así el robo con violencia e intimidación cometido en una estación de servicio de Carucedo.

El asalto tuvo lugar en la madrugada del 25 de junio de 2025 en la estación de servicio ‘La Barosa’, ubicada en la carretera N-120.

Los autores, armados con un arma de fuego y un pico, sustrajeron un total de 4.500 euros de la caja registradora y de las máquinas recreativas tras forzarlas.

Según las investigaciones, los delincuentes esperaron ocultos hasta encontrar el momento oportuno para entrar en el establecimiento. Una vez dentro, uno de ellos apuntó al empleado, mientras otro forzaba las máquinas y el tercero recogía el dinero.

El Equipo de Policía Judicial de Ponferrada inició las pesquisas en junio de 2025, logrando identificar a todos los integrantes del grupo y su papel en el delito.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2025 se procedió a la detención de los tres implicados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada, cuyo titular decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

La Guardia Civil subraya la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo policial para esclarecer delitos de este tipo y garantizar la seguridad en la zona.