La mala combustión de una cocina de leña, origen de la intoxicación de una vecina de Ocejo de la Peña

Una mujer de 68 años ha resultado intoxicada por monóxido de carbono y trasladada al hospital por inhalación de monóxido en una vivienda situada en la calle Los Perales, en Ocejo de la Peña, en el municipio de Cistierna (León).

Una llamada al 112 a las 22:26 horas de este martes alertó de que la mujer precisaba asistencia sanitaria. El Servicio de Emergencias envió una ambulancia soporte vital básico y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Cistierna, y también se avisa a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de Cistierna.

Al llegar, los servicios de emergencia comunican que les ha saltado el detector de gases y que podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono producida seguramente por una mala combustión de una cocina de leña, tal y como indican.

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a la mujer, que es trasladada posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de León.