Dos heridos y una persona atrapada tras una colisión frontal en la CL-626 a la altura de Boñar

Una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno registrada en la mañana de este miércoles, el último del año, en el kilómetro 127 de la carretera CL-626, a la altura de Boñar (León), se ha saldado con dos personas heridas conscientes y otra que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León a este medio, el aviso del accidente se recibió a las 9.40 horas. De inmediato, la sala de operaciones dio aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó hasta el lugar recursos y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC), así como a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación con base en Cistierna.

Los servicios de emergencia trabajaron en la atención a los heridos y en la liberación de la persona atrapada, además de asegurar la zona para evitar nuevos riesgos en la vía.

En el lugar, actuaron los bomberos para excarcelar a una mujer herida, consciente y atrapada de 35 años. Por otra parte, el personal sanitario atendió a otras dos personas, un hombre de 62 años y a una mujer de 52 años.

Todos ellos fueron trasladados en las ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencia Universitario de León.