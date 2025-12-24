Dos mujeres de 62 y 32 años y un hombre de 65, hospitalizados tras el incendio en un pueblo de León

Tres personas han tenido que ser trasladadas al Hospital de León después del incendio declarado en una vivienda de la calle San Miguel de Villaseca de la Sobarriba, en el término municipal de Valdefresno (León), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El alertante, a eso de las 21:56 horas de este martes, precisaba asistencia para esos tres inquilinos que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, aunque los tres estaban conscientes.

El 112 daba aviso del incendio a la Guardia Civil (COS) de León, también a los Bomberos de León y al centro coordinador de Urgencia (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se han enviado dos ambulancias de soporte vital básico.

El personal sanitario de Sacyl ha atendido en el lugar a dos mujeres de 62 y 32 años y a un hombre de 65 que han sido trasladados al Hospital de León.