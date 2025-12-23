Teresa (112), la mujer más longeva de España vive en un pueblo de León: “Tomar una copa de vino al día es mi secreto”

Teresa Fernández recibiendo la visita de la Interprofesional del vino en España. Fotografía: Interprofesional del Vino en España.

El vino con moderación ha estado siempre presente a lo largo de los más de 100 años de vida de la mujer más longeva de España, Teresa Fernández, que a sus 112 años ha recibido a la Interprofesional del Vino de España (OIVE) en su casa de Zambroncinos del Páramo, un pequeño municipio de la provincia de León.

“Tomar una copa de vino al día es mi secreto. El secreto de mi longevidad. Lo hago con cada comida”, asegura Teresa.

Un gesto sencillo y cotidiano que permite poner rostro a uno de los mensajes clave que promueve el sector vitivinícola: el consumo moderado de vino como parte de un estilo de vida saludable, enmarcado en la Dieta Mediterránea, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las más saludables del mundo.

Durante la visita, representantes de OIVE hablaron con Teresa sobre su forma de entender la vida y el papel que el vino ha tenido en su día a día.

Un encuentro que, en palabras de la directora de comunicación de la Interprofesional, María Diez Nepomuceno, “nos emociona y nos permite comprobar cómo el vino, consumido con moderación, forma parte de la cultura de vida de generaciones que han sabido disfrutarlo con sentido común, rodeados de familia, buena comida y tradición”.

Este testimonio real, “refuerza nuestro mensaje y nos anima a seguir trabajando en la promoción de un consumo moderado y consciente de vino”, asegura Díez.

El vino no es solo una bebida: forma parte de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestra dieta y de nuestras celebraciones.

Y, como demuestra este emotivo ejemplo, también puede estar presente en una vida larga, plena y saludable, siempre desde la moderación.