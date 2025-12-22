Ana, la lotera mágica que ha repartido 468 millones con el Gordo con la Lotería de Navidad: “He saltado como 3 metros”

Ana de la Fuente, lotera que ha repartido 468 millones de euros en La Bañeza (León) con la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado un gran premio en la provincia de León con el 79432 que ha salido a las 10.44 horas de la mañana y ha bañado de billetes tierras leonesas.

En concreto, la Administración de La Bañeza, situada en la Plaza Obispo Alcolea, 4, ha repartido 117 series y ha dado 468 millones de euros.

En Villablino se han repartido 50 series en la Administración de la Avenida de la Constitución, número 20, repartiendo 200 millones de euros, y otros 60 en la Pola de Gordón.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el dueño de la Administración de La Bañeza que ha repartido ese gran premio. El champán ha sido el protagonista en la mañana de este lunes mágico en el lugar.

Ana de la Fuente Vidal es la dueña de la administración leonesa, nacida en un pueblo a siete kilómetros.

“Comenzó con la administración mi hermano en 1980. Silvestre de la Fuente. Con su muerte, continué yo en ese momento. Y muy feliz”, asegura nuestra entrevistada.

Ana se ha enterado a través de la televisión de que había dado el Gordo y “he saltado como 3 metros”.

“Siento mucha alegría. Sé que hemos dado parte a La Bañeza Fútbol Club. No sé a quién le ha tocado. Se ha distribuido por bares. También en La Manzaneda e incluso he enviado 13 billetes al Restaurante El Leonés en Marbella. Ha ido a Marbella”, ha finalizado nuestra entrevistada.