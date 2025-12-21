Atrapado y herido un joven de 19 años mientras cazaba en un paraje montañoso de León
La llamada de alerta se recibió ayer a las 21:43 horas, solicitando asistencia para el herido.
Un joven de 19 años ha resultado herido mientras cazaba en un paraje montañoso de difícil acceso, a un kilómetro al este de Ciguera, en el término municipal de Crémenes. La llamada de alerta se recibió ayer a las 21:43 horas, solicitando asistencia para el herido.
El centro coordinador de emergencias de Protección Civil asumió la operación, con la participación de agentes del Greim de Sabero.
Los efectivos localizaron al joven y realizaron un porteo en camilla hasta la entrada de Ciguera, donde esperaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias.
El herido presentaba un golpe en la cabeza y contusiones múltiples. Así que el personal sanitario de Atención Primaria lo atendió sobre el terreno antes de trasladarlo al Hospital de León.