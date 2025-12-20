El pueblo de Castilla y León donde 'siempre' toca el Gordo de Navidad: "3 veces lo hemos dado y nadie quiere irse sin décimo"

Cristina Manso Valladares junto a su padre celebran el Gordo de la Lotería de Navidad de 2014 Carlos S. Campillo Ical

"Es algo a lo que uno nunca se acostumbra". En Boñar (León) la ilusión de estos días desborda las expectativas. Este pueblo de unos 1.700 habitantes al norte de la provincia, en una zona montañosa cercana a los Picos de Europa, tiene motivos para ser optimista de cara al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Se trata del municipio no capital de provincia donde más veces ha caído el Gordo en Castilla y León. En 1988, 2014 y 2020. Y en las tres ocasiones, los encargados de repartirlo han sido Cristina Manso Valladares y su padre, de la Administración de Loterías nº1 de Boñar.

"Todos lo vivimos como la primera vez, con mucha ilusión. Es la recompensa a todo el trabajo, todas las horas sin dormir. Ese día se te olvida todo y dices que ha merecido la pena", apunta Cristina en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

La Administración de Loterías abrió sus puertas en 1986 y desde entonces han sido los encargados de dispensar los décimos a toda su comarca, surtiendo a los pueblos de alrededor. La fama de Boñar viene propiciada por dos razones. Una porque es un área de gran influencia turística y la segunda por su 'suerte' en la Lotería de Navidad.

"En verano vienen muchos veraneantes a pasar las fiestas o el mes de vacaciones y nadie se quiere ir sin su décimo de lotería de Boñar", reconoce la actual titular de la administración.

Esta campaña navideña la afrontan "con mucha ilusión", ya que es una temporada en la que "nos va la piel en ello" y más en estos días finales en los que el esfuerzo es "mucho mayor".

A pesar de la asiduidad de los premios, ya que además de los tres Gordos han repartido también un cuarto y dos quintos premios, la esperanza nunca desaparece y "cada año es nuevo". "Siempre dices a ver si este también hay suerte", precisa.

El padre de Cristina Manso celebrando el Gordo de Navidad en 2014 Carlos S. Campillo Ical

Su popularidad hace que no sean únicamente los vecinos del pueblo los que depositen su suerte en esta Administración de Loterías, sino que también de "toda España".

"Vendemos a todo el país y ahora a través de la página web es una locura", explica Cristina, quien también desvela que incluso han mandado décimos hasta el extranjero. Ya con la fecha cercana, pues el sorteo es este 22 de diciembre, no hacen envíos, pero aún así hay gente que sigue adquiriendo décimos para dejarlos "aquí en custodia en nuestra caja fuerte".

"Todo el mundo quiere tener un pellizquito de suerte de Boñar", presume entre risas. Cristina no es capaz de encontrarle una razón, pero tiene claro que su pueblo lo que tiene es "suerte".

"Es una cosa independiente a nosotros. Sea como sea, la clave es mucho trabajo, dejarse la vida en ello e intentar nunca perder el buen trato y la atención al cliente", subraya.

Como no podía ser de otra manera, en Boñar hay una profunda tradición a jugar a la Lotería de Navidad, pero matiza que "eso pasa en todos los pueblos", ya que "está bien llevar lotería de todo lo que tienes alrededor".

Su estatus como el 'pueblo de la fortuna' les ha llevado además a que la gente sitúe a Boñar "al lado de las grandes", aunque "no por ventas que eso desde luego que no", y "sí por los premios repartidos".

Cristina con uno de los quintos premios que ha repartido en Boñar de la Lotería de Navidad

Sobre las terminaciones que más se venden, en Boñar "siempre hay algunas más solicitadas", como pueden ser los "números impares", que según desvela Cristina suelen ser "más atractivos".

Pero allí cuentan con "todo tipo de números, desde los considerados más bonitos hasta los más raros". "Para gustos, colores, y a quien un número le parece horroroso, a otro es al que le llama la atención", señala la lotera.

A dos días del sorteo, Cristina afronta la recta final de esta campaña lotera, para luego dar paso al sorteo del Niño, el 6 de enero, pero siempre con el deseo de poder volver a charlar con este periódico con motivo de haber repartido algún premio, si es el Gordo, mejor. "Ojalá el lunes volvamos a hablar", zanja ilusionada.