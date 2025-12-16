Arde una iglesia en un pequeño pueblo de León

Iglesia de San Andrés en Cimanes de la Vega Ayuntamiento de Cimanes de la Vega

Los bomberos de la Diputación de León han acudido a Cimanes de la Vega para sofocar un incendio en la iglesia de San Andrés Apóstol de la localidad.

Varias personas alertaron del fuego al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León, a las 10.30 horas, y hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Astorga y de Valencia de Don Juan, dependientes de la Diputación.

Según informa el 112 de Castilla y León, no hay personas heridas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.