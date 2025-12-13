Música que sana: la Navidad solidaria del Conservatorio de León que llega a los que más lo necesitan

La música tiene la capacidad de atravesar muros invisibles. Por ejemplo, los del dolor, la soledad, la enfermedad o la exclusión. Con esa convicción, el Conservatorio Profesional de Música de León ha vuelto a demostrar que su labor va mucho más allá de las aulas y los escenarios convencionales.

Este mes de diciembre, el centro impulsa la segunda edición de ‘Corazones Acordes’, un proyecto solidario que lleva la música clásica en directo allí donde rara vez llega.

Entre el 1 y el 26 de diciembre, profesores del Conservatorio ofrecerán 25 conciertos altruistas en 14 centros sociales y asistenciales de toda la provincia, acercando el calor de la música a personas que, por motivos de salud, económicos o personales, no pueden desplazarse a un auditorio.

Una iniciativa que transforma pasillos, salas comunes y espacios cotidianos en escenarios cargados de emoción.

Residencias de mayores, centros de salud mental, asociaciones de discapacidad, un hospital, un centro penitenciario, un colegio y recursos de acogida se convierten así en puntos de encuentro entre músicos profesionales y públicos muy especiales.

Alzheimer León, ASPACE, Cáritas, Autismo León, AMIDOWN, ASPRONA, el Hospital de León, el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas o el Centro de Refugiados ‘La Fontana’ son solo algunos de los lugares donde estos días la música suena con un significado distinto.

Docentes

El proyecto nace del compromiso personal de un grupo de docentes del Conservatorio, convencidos de que la música también es cuidado, compañía y consuelo.

“Continuamos con esta labor iniciada el curso pasado porque con ello ganamos todos”, explica Julia Franco, profesora de piano y coordinadora de ‘Corazones Acordes’.

“Los usuarios pueden disfrutar de un concierto profesional sin salir de su entorno y, por nuestra parte, recibimos el cariño y el agradecimiento que da verdadero sentido a esta actividad”.

Las propuestas musicales son tan variadas como los públicos a los que se dirigen: recitales de piano, dúos de canto y piano, cuartetos de violines, formaciones de viento y piano y conciertos de flauta de pico, algunos de ellos compartidos con alumnado. Cada actuación se adapta al espacio y al momento, creando una experiencia íntima y cercana.

Belén Ordóñez abre el programa con recitales de piano en Alzheimer León; Marta Arce y Julia Franco comparten su música en ALDIS Salud Mental y ASPRONA; Pilar López y Marina García visitan el CREDEI, Cáritas y ASPACE, donde también actúa el cuarteto de viento y piano junto a Javier Zafra y Abel Fernández.

El cuarteto de violines formado por Miguel F. Llamazares, Paula Padierna, Lourdes Fernández y Blanca Sáenz de Miera lleva su repertorio al Monasterio de las Carbajalas, al Hospital de León, al Centro de Refugiados y al centro penitenciario. Mª Ángeles Barrallo acerca la flauta de pico a AMIDOWN, al CEIP Cervantes y, junto a su alumnado, a Milani Mil Caminos. La programación se completa con nuevas actuaciones en Alzheimer León de la mano del pianista Senén García.

Así, en cada concierto, la música se convierte en un lenguaje común que une a intérpretes y oyentes, recordando que el arte tiene la capacidad de sanar y de acompañar.