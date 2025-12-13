Un hundimiento en el tejado obliga a cerrar parte de un colegio en un pueblo de León: se trasladan las clases

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la Junta de Castilla y León y el equipo directivo del CEIP Trepalio han acordado de forma conjunta el traslado temporal del alumnado de Educación Infantil a la Casa de Cultura de Trobajo del Camino.

Las clases se impartirán en este espacio durante la próxima semana, la última antes de las vacaciones de Navidad.

La medida se ha adoptado tras detectarse un riesgo en el tejado del edificio de Infantil, donde se ha producido un hundimiento en una de sus esquinas, según informa a este medio el consistorio leonés.

Aunque el alcance de los daños se encuentra aún en fase de evaluación técnica, las instituciones implicadas han decidido clausurar de manera preventiva el inmueble para garantizar la seguridad tanto del alumnado como del personal docente y no docente del centro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, la Policía Local y personal técnico especializado.

También han estado presentes la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, el director provincial de Educación y el equipo directivo del colegio, quienes han coordinado la respuesta inmediata y las medidas a adoptar.

Mientras se realiza la valoración definitiva del estado del tejado y se determina la solución más adecuada, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la dirección del centro han pedido tranquilidad a las familias, agradeciendo su comprensión y colaboración ante esta situación excepcional.

Las instituciones implicadas han asegurado que informarán puntualmente de cualquier novedad y continuarán trabajando de manera conjunta para que la actividad lectiva se desarrolle con normalidad y con las máximas garantías de seguridad.