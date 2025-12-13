Detenido un hombre de 50 años en un pueblo de León por amenazar con arma blanca en un bar a varias personas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años en la localidad leonesa de Valsemana-Cuadros, acusado de los supuestos delitos de amenazas graves con arma blanca, coacciones y lesiones.

El pasado sábado, 6 de diciembre, una patrulla de la Guardia Civil acudió a un establecimiento hostelero del municipio tras recibir una llamada alertando de un conflicto entre varias personas.

A la llegada de los agentes, el presunto autor de las amenazas ya no se encontraba en el lugar, por lo que los efectivos comenzaron a recabar información y datos de los implicados para facilitar la investigación.

Posteriormente, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, procedió a la detención del sospechoso.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de León, mientras que la Guardia Civil continúa realizando gestiones para el completo esclarecimiento de los hechos.