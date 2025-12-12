Cinco heridos tras un choque frontal entre dos turismos en un pueblo de León: hay varias personas atrapadas

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente en el kilómetro 43 de la CL-621, en el término municipal de Bercianos del Páramo, en la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 13:33 horas de este viernes, 12 de diciembre y, tras el mismo, se ha trasladado aviso a la Policía Local de Santa María del Páramo, a la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de la Diputación de León Sur, a Bomberos de la Diputación de Astorga / Órbigo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los alertantes informaban de que se había producido un choque frontal entre dos turismos y que hay cinco personas heridas, de las cuales tres están atrapadas en uno de los turismos.