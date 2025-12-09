El belén de San Marcelo ya se puede visitar: una joya artística con más de cien piezas pintadas a mano y muchos guiños a León

El Ayuntamiento de San Marcelo acoge desde hoy un belén que destaca por su multitud de detalles y guiños a la ciudad de León, incluyendo una recreación de la Plaza del Grano.

El alcalde de León, José Antonio Diez, visitó el nacimiento esta mañana, acompañado por su autor, Miguel Langa, trabajador del Coto Escolar. Este Belén, que anteriormente se ubicaba en el Coto Escolar, se expone por segundo año consecutivo en la sede consistorial.

Miguel Langa, quien ha creado el belén con la ayuda de sus compañeros y de su mujer desde el año 2007, señaló que la obra está conformada por más de un centenar de piezas, todas ellas pintadas a mano. El autor ha incluido multitud de recovecos y detalles que invitan al visitante a dedicar tiempo a la contemplación de cada escena.

El belén puede visitarse en la planta baja del edificio de San Marcelo en horario de 9:00 a 14:00 horas durante todas las fiestas navideñas. El alcalde estuvo acompañado durante la visita por la concejala responsable del Coto Escolar, Lourdes González, y la directora de las instalaciones, Cristina Villalón.