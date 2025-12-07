Choca contra una vaca en la N-630: un hombre de 45 años herido
El suceso se ha producido a las 13:18 horas de este domingo, 7 de diciembre.
Un hombre de 45 años ha resultado herido, en principio leve, como apuntan fuentes del Servicio de Emergencias, tras colisionar contra una vaca en Ardón, en la provincia de León.
El suceso se ha producido, a las 13:18 horas de este domingo, 7 de diciembre, en la carretera N-630, concretamente en el kilómetro 166.
En principio, el alertante informaba de que no había heridos, pero se ha dado aviso a Guardia Civil que ha solicitado asistencia para el conductor del vehículo, consciente, y en principio herido leve.
Más tarde se ha dado aviso también a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.