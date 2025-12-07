Una bombona de butano deja a dos personas mareadas e intoxicadas por gas en un pueblo de León

Dos hombres de 48 y 49 años han resultado intoxicados en una vivienda de Brazuelo (León) tras inhalar gas de una bombona de butano, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 14:30 horas de este domingo, 7 de diciembre. Estas personas estaban conscientes pero mareadas.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de Astorga dependientes de la Diputación Provincial, a la empresa suministradora Repsol y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a dos varones de 49 y 48 años, a quienes se traslada posteriormente al centro de salud de Astorga.