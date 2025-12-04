Mañueco anuncia 11 millones para restaurar el pórtico occidental y las vidrieras de la Catedral de León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el Obispo, Luis Ángel de las Heras Berzal, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones y el de Cultura, Gonzalo Santonja, firma un protocolo de colaboración con la Catedral de León Peio García Ical

La Junta de Castilla y León invertirá 11 millones de euros para la restauración integral del pórtico occidental y las vidrieras de la Catedral de León. Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, tras firmar un protocolo de colaboración con el Cabildo de la 'Pulchra Leonina'.

La inversión global pretende impulsar nuevas actuaciones de restauración y conservación de este templo que, según ha recordado Mañueco, es el primer edificio de Castilla y León que fue declarado Monumento Nacional.

La rúbrica del convenio de colaboración ha estado protagonizada por el propio presidente de la Junta y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. Mañueco ha destacado que la Catedral de León ocupa un lugar preferente entre los bienes de máxima categoría del patrimonio cultural castellano y leonés, por lo que ha incidido en la responsabilidad colectiva para mantener "viva esta joya inigualable".

Firma del protocolo de colaboración entre la Junta y el Cabildo de la Catedral de León Peio García Ical

Dicho protocolo contempla una intervención prioritaria en las vidrieras de los cruceros, en la fábrica de piedra y en la instalación de sistemas de protección frente a la intemperie.

Es una actuación de gran complejidad que contará con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Es más, en el Consejo de Gobierno de este jueves se ha aprobado una partida de 2 millones dentro de esa cantidad.

El presidente se ha referido a la singularidad del conjunto vidriado de la Catedral de León, "único en el mundo y el mayor de todas las catedrales españolas", con 737 vidrieras que ocupan más de 1.800 metros cuadrados y que inundan el templo con su característica luz multicolor.

Asimismo, ha apuntado que este monumento colosal es, al mismo tiempo, un foco de atracción turística y un motor de desarrollo económico, generador de oportunidades y empleo para el territorio.

Por otro lado, también se han detallado los avances de los trabajos en el pórtico occidental, afectados por las condiciones ambientales y climáticas. Dicha intervención, que está dotada también con 5,5 millones, tendrá una duración estimada de cuatro años.

Firma del protocolo de colaboración entre la Junta y el Cabildo de la Catedral de León Peio García Ical

Incluye la realización de réplicas de las 23 esculturas exentas y de cuatro bloques de los pilares para proceder a la musealización y preservación de las piezas originales.

Los trabajos combinan tecnologías innovadoras de medición y fabricación robótica con técnicas materiales tradicionales, asegurando de esta forma la máxima fidelidad con el conjunto original.

Por último, Mañueco ha agradecido a la Diócesis de León y al Cabildo de la Catedral su "permanente compromiso" con la conservación del complejo monumental.

Con esta inversión, la Junta pretende así consolidar "su apuesta por la protección del patrimonio como elemento esencial del desarrollo social y cultural de Castilla y León.