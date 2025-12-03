El PP acusa al Ayuntamiento de Fabero de dejar a un colegio "sin calefacción": "Los niños llegan destemplados y agotados"

El PP del Ayuntamiento de Fabero ha denunciado este miércoles la situación "insostenible" que arrastra el CEIP La Cortina del municipio, donde las aulas "llevan semanas a bajísimas temperaturas por la ausencia total de calefacción".

Según el portavoz del PP en el Consistorio, Diego Álvarez Aller, "no estamos hablando de un imprevisto ni de un fallo puntual, sino de la consecuencia directa de una obra mal planificada desde el principio".

"El problema deriva de que el equipo de gobierno municipal inició los trabajos de remodelación de la fachada y cambio de caldera sin prever un sistema alternativo de cara al invierno. Se desconectó la antigua caldera y como solución improvisada, se optó por termos de aire que no se pueden usar porque la potencia eléctrica del centro no los soporta y saltan los plomos continuamente", ha afirmado Álvarez.

Desde el PP advierten de que este frío sostenido está afectando "al día a día de los niños y a su rendimiento escolar". "Los alumnos pasan cinco, seis o más horas dentro del centro, sentados en aulas donde resulta difícil concentrarse, escribir, leer o trabajar cuando la temperatura es impropia para un espacio educativo", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que "hay niños que permanecen con guantes, chaquetas y bufandas dentro de clase, una situación provoca cansancio, distracciones constantes, menor participación y un entorno que en nada favorece el aprendizaje".

"La escuela debería ser un lugar seguro y confortable, no un espacio donde los alumnos tienen que estar más pendientes del frío que de sus tareas. Las familias se quejan con razón ante esta situación lamentable: los niños llegan a casa destemplados y agotados, y no se puede normalizar algo así", ha subrayado el portavoz.

Y ha asegurado que "diversos profesionales del sector coinciden en que, llegados a este punto, la solución provisional más inmediata sería la instalación de un generador externo que garantice la potencia necesaria mientras se finalizan las obras. Aun así, el equipo de gobierno sigue sin dar ese paso ni ofrecer alternativa alguna".

"Para rematar, cuando los padres llaman para trasladar su preocupación, la respuesta que reciben es que abriguen bien a los niños. Esa es, hasta hoy, la única solución aportada por el equipo de gobierno tras semanas con las aulas de infantil y primaria en condiciones totalmente inaceptables", ha insistido Álvarez.

Por todo ello, el PP de Fabero ha exigido que el Ayuntamiento "actúe de inmediato, ofrezca explicaciones claras de cómo se ha podido dejar al colegio sin calefacción en pleno invierno y asuma las responsabilidades políticas por una gestión que está afectando no solo al bienestar físico de los menores, sino también a su capacidad para aprender y rendir en el aula".

"El frío en las aulas no es un accidente ni una casualidad. Es el reflejo de una falta total de planificación", ha denunciado el portavoz popular. Además ha reclamado que el Ayuntamiento "deje de mirar hacia otro lado y garantice, de una vez, unas condiciones dignas en el colegio". "Es lo mínimo que los niños y sus familias merecen", ha zanjado.