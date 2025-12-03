Eurocaja Rural y la patronal leonesa unen de nuevo fuerzas para impulsar la economía de la provincia

El acuerdo fue suscrito en la sede de la patronal leonesa por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de FELE, Juan María Vallejo Fernández Cedida

Eurocaja Rural y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de promover y fomentar actividades derivadas de las acciones profesionales que FELE desarrolla con sus empresas y autónomos asociados.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la patronal leonesa por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de FELE, Juan María Vallejo Fernández. Tras la firma, ambos destacaron su satisfacción por aunar esfuerzos que favorezcan la economía de la provincia y la dinamización de su territorio.

Se trata del tercer convenio que ambas instituciones rubrican desde 2023, lo que refleja la estrecha relación existente y el compromiso de Eurocaja Rural con el tejido productivo leonés.

Eurocaja Rural inició su actividad en la provincia en septiembre de 2022, con la apertura de su oficina en la Plaza de la Inmaculada de León, seguida de otras oficinas en Ponferrada, La Bañeza, Valencia de Don Juan, Cacabelos, Bembibre, Cubillos del Sil, San Andrés del Rabanedo, Carrizo y Villaquilambre.

50 oficinas

Actualmente, la entidad supera las 50 oficinas en Castilla y León y las 500 en todo su ámbito de actuación, que abarca Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía.

Su grupo económico integra a más de 1.400 profesionales y cuenta con más de 500.000 clientes y 100.000 socios.

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios es la organización empresarial representativa de la provincia de León, que agrupa a más de 70 asociaciones sectoriales y miles de empresas.

Forma parte de CEOE, CEPYME y CEOE Castilla y León, y se encarga de defender los intereses del tejido empresarial leonés y actuar como interlocutor ante administraciones públicas e instituciones.