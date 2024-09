Daniel Medina y Pedro Andrés, dos novilleros de peso para abrir las semifinales

La localidad leonesa de Sahagún acoge este sábado la primera semifinal del Circuito de Castilla de Castilla y León 2024. Daniel Medina y Pedro Andrés, dos novilleros hechos en la Escuela Taurina de Salamanca, harán el paseíllo para lidiar el encierro de La Campana.

El vallisoletano, Daniel Medina, llega tras cortar una oreja en la última clasificatoria celebrada en Villanueva del Campo, y de triunfar en la novillada celebrada en Laguna de Duero el pasado martes 11.

Medina llega con la mente puesta en que sea una tarde bonita y en la que, “tanto en la plaza como por televisión, los aficionados disfruten”. Conoce el hierro de su etapa sin caballos, “una novillada en la que pude cortar tres orejas y un rabo”. Uno de los nombres propios del certamen asegura ser “muy exigente y los aficionados cuando haces las cosas bien te las recompensan”. Si se tuviera que definir en tres atributos, tiene claro que serían “clásico, puro y profundo”.

Cartel de primera semifinal del Circuito de Castilla de Castilla y León 2024 Cedida null

Cierra el cartel Pedro Andrés, quien abrió la puerta grande en la primera clasificatoria en una tarde de tesón, arrojo y disposición, además de triunfar en distintas plazas recientemente. Andrés llega a Sahagún “con la misma disposición que la primera tarde” y con la idea intacta de “disfrutar toreando”. No se ha puesto delante de ningún animal de La Campana pero “sí que he visto y me han hablado y es una ganadería de la que me han dicho maravillas”.

El hierro de La Campana debuta en el certamen y, más especial, en semifinales. Ganadería salmantina, se ha posicionado como uno de los hierros de referencia en el escalafón novilleril, lidiando en ferias de importancia en el panorama castellanoleonés.

El festejo será retransmitido en directo a través de Castilla y León Televisión por un equipo de veinte profesionales bajo la dirección de Carlos Martín Santoyo, con la realización de Marcos Hernáiz a través de La 7 a partir de las 18.15 horas, y también por https://www.cyltv.es/live/la7.

La retransmisión estará a cargo de la periodista Leticia Ortiz, y contará con Hugo Cancho para entrevistas en el callejón. Como comentarista invitado estará el matador de toros salmantino Ismael Martín, quien también ha pasado por el certamen y se doctoró en la pasada feria de Burgos.