Lydia Valentín muestra los encantos del Bierzo en un conocido programa: "Es el lugar donde me siento yo"

La deportista en halterofilia Lydia Valentín ha sido una de las protagonistas del reciente documental de Viajeros Cuatro en el que se han mostrado los rincones más bonitos de la provincia de León. La campeona olímpica, natural de Camponaraya, ha mostrado a todos los ciudadanos la belleza de su pueblo y de Ponferrada, haciendo un repaso por sus lugares más emblemáticos.

Una visita que, como no podía ser de otra forma, comenzaba en el centro de tecnificación de su pueblo, donde empezó con 11 años a practicar este deporte que le ha llevado a lo más alto. "El Bierzo es mi casa, mi lugar, donde me gusta venir a desconectar. El sitio donde está toda mi familia y donde me siento yo", afirmaba cuando le preguntaban por el sentimiento que le transmitía recorrer esas calles donde tantos momentos ha vivido.

Un paseo que le llevaba a la escultura que le hicieron en su honor. Una imagen que representa "la fuerza, el levantamiento" y que ya lleva tres años presidiendo la rotonda de la Cooperativa. En esta ruta tan significativa se han trasladado al centro de Ponferrada para, como no podía ser de otra forma, visitar el impresionante Castillo de los Templarios que se ubica en lo más alto y que es uno de los puntos turísticos más frecuentados cada año.

Tiene 8.000 metros cuadrados y es una zona completamente amurallada que, como bien explica la protagonista, permitía proteger a los peregrinos cuando realizaban el Camino de Santiago. Está ubicado en una colina y esa diferencia de alturas no es casualidad. "En la parte más alta, donde están las murallas y el castillo vivían las personas de clase alta. Y en la baja era donde estaban los campesinos. De esta forma, si detectaban la peste o alguna enfermedad cerraban las murallas y evitaban el paso de la población", añade.

Una ciudad que Valentín tilda de "cuento" donde "todo es muy medieval". Una ruta en la que, por supuesto, también ha aparecido uno de sus primos para recordar que la deportista siempre era "la más fuerte" y ella añadía, entre bromas, que si no lo era, se lo hacía. Por su puesto, no ha faltado la Torre del Reloj ni tampoco el Palacio de Canedo, un lugar con mucho encanto entre viñedos, en el que ha finalizado este trayecto para comer el "plato estrella" del Bierzo que es el botillo.

Una visita que continuaba por la propia ciudad leonesa para visitar una de las catedrales más importantes de España y la deliciosa gastronomía que hay en ella. Y es que esta ciudad es muy popular por sus tapas y por sus preciosos barrios, el Húmedo y el Romántico, lugar de encuentro de los leoneses.

También se han adentrado en las cuevas de Valporquero, abiertas al público desde 1966. Un itinerario de 1.300 metros de longitud que recorre seis salas que van ganando en complejidad y diversidad de formaciones geológicas.

Un programa en el que también han querido desplazarse hasta Astorga y donde no han faltado los preciosos paisajes gracias a los increíbles parajes naturales que hay.