Zapatero propone que se reconozca la identidad leonesa en el actual marco, “no un camino que conduzca no sabemos a dónde, en ninguna parte”

“Los leoneses quieren ver reconocida su personalidad y esperanza. ¿Lo podemos hacer dentro de la Comunidad de Castilla y León? Sí. ¿Hay que hacer reformas? Sí. En mi opinión, es el camino. No otro. No un camino que nos conduzca no sabemos a dónde, en ninguna parte”. Es la respuesta dada hoy por el expresidente del Gobierno sobre el debate abierto tras la aprobación de la moción proautonomía en la Diputación leonesa.

Considera que la moción expresa “un latente histórico sentimiento de necesidad de que se reconozca la identidad de León, que la tiene". "Hay que hacer un esfuerzo, en primer lugar, del Gobierno de Castilla y León”, sostuvo. Para ello, abogó por la descentralización política y administrativa y por reconocer expresamente “la personalidad de León”.

“Esta Comunidad no puede tener un esquema de funcionamiento como cualquier otra con nueve provincias y una personalidad distinta como tiene León. Hay que dar más competencias a las diputaciones; habrá otras que igual no lo quieren; no pasa nada”, defendió.

También recalcó que la comarca del Bierzo tiene también una personalidad propia y hay que dotarla de “mucho más contenido y competencias”. “Sabemos las cifras de estos años de mayores recursos a las comunidades autónomas y eso tiene que llegar a la Diputación, a los ayuntamientos y la comarca del Bierzo”, afirmó y añadió que además hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por afrontar el problema “tan serio de la despoblación”. “Mas apuestas públicas por el desarrollo”, reclamó hoy en León, donde recibió un homenaje como impulsor del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

“El mapa autonómico no puede permanecer insensible a lo que sucede y hay que hacer reformas. La virtud de la moción es poner encima de la mesa un sentimiento y corresponde hacer reformas. La autonomía política es un principio que se debe extender. Igual que tenemos una autonomía para Castilla y León podemos tener una autonomía de las diputaciones, mucho más poderosas. Creo que esa es la vía”, argumentó.

"Si algunos quieren romper gobiernos, pues que los rompan"

“Estamos hablando del umbral mínimo básico de los derechos humanos. Me parece insoportable y si algunos quieren romper gobiernos, pues que los rompan”. Así se pronunció hoy el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre el ultimátum lanzado por Vox al PP y la amenaza de ruptura de pactos si se recibe a menores inmigrantes.

Zapatero expresó su deseo de que el PP “mantenga esa actitud de dignidad, ese esfuerzo de solidaridad, que es obligado por ley, por la democracia, por el sentido común”. “¿Este país qué va a hacer con esos menores, qué quieren hacer algunos, si no hay identificación y no se les puede llevar a ningún sitio seguro?”, cuestionó.

A su juicio, un país “no se puede reconocer a sí mismo, no se puede presentar al mundo con una dignidad mínima si no hace el esfuerzo que tiene que hacer de mínima solidaridad. Hay que acogerles, ayudarles y darles la oportunidad. Me produce una rebeldía, un malestar profundo cada vez que oigo esas palabras tan insolidarias, tan xenófobas, de identificar inmigración con delincuencia, de discutir sobre menores”, manifestó en León, donde hoy recibió un homenaje por impulsar la creación del actual Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe.

El fenómeno migratorio, dijo, está en uno de los momentos más intensos, en términos históricos, y eso debería implicar una reflexión sobre las desigualdades en el mundo y la falta de expectativa de millones de ciudadanos en varios continentes.

“Nuestro país ha sido un país de emigrantes económicos y por exilio. Siempre quisimos para nuestros compatriotas que les trataran con dignidad y si se trata de menores es también la solidaridad y el respecto estricto a los tratados internacionales de protección”, recalcó.