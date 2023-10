El TEDAX de la Policía Naciona detona una granada escondida en un muro de un pueblo de León

El equipo TEDAX de la Policía Nacional de León desactiva y procede a la detonacion controlada de una granada de mano, que había sido localizada por un vecino de Espinoso de Cumplido. Este vecino realizaba trabajos de albañilería en la pared exterior del inmueble.

Este artefacto explosivo se hallaba envuelta en musgo. Además, el propio vecino comprobó que se trataba de una granda que, además, no tenía anilla de seguridad. Por ello, avisó con rapidez al 091 que envió al lugar al equipo de TEDAX de la Policía Nacional de León. Estos agentes detonaron de forma controlada la granada en en paraje cercano sin pelibro para las personas y las cosas.

Si encuentras un artefacto explosivo

Se recuerda que ante el hallazgo de cualquier artefacto que pudiera ser explosivo, ya sea una granada, mortero, etc, las principales medidas de seguridad a tomar son:

- No mover, no tocar, no manipular, en definitiva no alterar el entorno, ni las circunstancias en la que ha sido hallado.

- Señalizar el lugar del hallazgo y procurar mantenerse a cierta distancia del artefacto para evitar daños personales.

- Avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llamando al 091, procurando aportar la máxima información.

