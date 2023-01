Castilla y León 'is different': la otra forma de protestar por la sanidad, con abrazos y apoyo de los pacientes

Mientras que Andalucía vive su primera huelga de sanitarios, y Madrid continúa con los paros y protestas contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso, Castilla y León vive una calma tensa en la relación entre el Sindicato Médico de Castilla y León y la Consejería de Sanidad. Por supuesto que la Comunidad tiene problemas, y no pocos, en el sistema sanitario. Falta de facultativos, turnos sobrecargantes y unas bajas retribuciones respecto al resto del país. Pero el Sindicato Médico de Castilla y León prefiere mantener el "diálogo y negociación" con la administración y, sobre todo, no acudir a la huelga para no perjudicar a los pacientes y al propio sistema.

Algo que la sociedad castellano y leonesa, en general, seguro que agradece y que parece que les ha llevado a liderar la voz de la protesta por las mejoras sanitarias en la Comunidad. Ahí tenemos los casos de los vecinos de Monumenta y del resto de Sayago, en Zamora, que llevan más de mil días manifestándose cada sábado para recuperar sus consultas presenciales. Además, la pequeña localidad de Monumenta tiene un contador manual que suma, diariamente, los días que hace que su consultorio médico está cerrado. En concreto, ese contador es una persona que cada día añade una cifra más a su nada halagüeño récord. O todas las reuniones informativas, protestas y concentraciones capitaneadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, para reivindicar más facultativos en las zonas rurales y la recuperación eficaz de las consultas médicas, rechazando la 'tiranía' de la cita previa para los más mayores.

O el caso que nos ataque hoy, 21 de diciembre, donde aproximadamente 2.500 personas se han cita en las afueras del Hospital del Bierzo, para abrazar al propio centro sanitario, cuyo acto estaba convocado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Tras el despliegue cogidos por las manos por el perímetro del centro, los asistentes hicieron sonar un rotundo aplauso "a los profesionales de la sanidad, no a sus gestores".

La protesta, que buscaba denunciar los recortes y externalizaciones en el área de salud de la comarca, fue considerada un éxito por la portavoz de la plataforma, Pilar Carrasco. En declaraciones recogidas por la Agencia Ical, Carrasco señaló que el acto de hoy "no va a ser el último paso" en la lucha por una "sanidad de calidad y para todos". Además, criticó duramente a la Junta de Castilla y León, asegurando que "la Junta nos está abandonando, deben irse o tendremos que echarlos con nuestros votos".

La portavoz de la plataforma también se refirió a las cifras de listas de espera, calificando de "escandalosas" y afirmando que son una muestra de la "pérdida progresiva de la calidad asistencial" en el área de salud del Bierzo. Además, criticó los "millones y millones derivados a empresas privadas" a través de externalizaciones y el cierre de las urgencias pediátricas en el centro de salud Picotuerto.

Carrasco también reprochó a la gerencia del área de salud que vaya "siempre a remolque de los acontecimientos" y lamentó la "precariedad" en recursos materiales y humanos. Al respecto, recordó que la dirección médica del Hospital y la dirección de Atención Primaria reconocen que las dificultades para dotar las plantillas tienen que ver con la "falta de recursos" y con "decisiones políticas".

Finalmente, Carrasco instó a la ciudadanía a continuar con las movilizaciones para forzar el cumplimiento de "compromisos que se dilatan en el tiempo" y anunció que el colectivo ya está en contacto con otras plataformas sanitarias de Castilla y León, con el objetivo de "unificar fuerzas" para pelear por "un problema que es de todos".

