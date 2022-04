Yiyo se va de Verbena

Miriam F. Badiola / ICAL. -

Con 15 años de carrera en la escena de la música electrónica, en los que se ha convertido en un habitual en los locales ‘techno’ de León y Asturias, el DJ leonés conocido como Yiyo decide dar un paso más en su carrera y adentrarse en el mundo discográfico con la creación del sello Verbena Records, que lanzará este mes su primera referencia compuesta por tres temas propios del artista.

Yiyo entró en el mundo de la música electrónica en 2006 después de que una noche de San Juan, después de una noche de fiesta con sus amigos por el Barrio Húmedo de León, estos le llevaran “engañado” a la discoteca Gabanna, donde pinchaba el DJ Cristian Varela.

“Yo me quería venir para casa, pero al final entré. Al principio estaba aburrido, pero cuando vi actuar a Cristian Varela aluciné, vi la magia que hacía con la música y con el público, y a partir de ahí empecé a buscar ese tipo de música y a ir a fiestas. Desde aquel día tenía claro que quería ser DJ y poder tener el poder de hacer sentir y vivir la música de esa manera”, recuerda.

Fascinado desde ese mismo momento, Yiyo comenzó “a buscar vídeos y sesiones por internet”, aunque “en aquel momento se encontraba poco”. A los pocos meses compró su primer equipo y, tras un proceso “muy autodidacta” que le llevó “mucho tiempo” y un proceso paulatino, este año 2022, el artista cumple 15 años en la escena, algo que ha conseguido “por pasión”.

Un mundo en el que “no es fácil entrar” y en el que “aguantar es mucho más difícil”, aunque el DJ reconoce que “a día de hoy es más sencillo” porque “antes no había locales de música electrónica”, sino que se reunía en un garaje con varios amigos y eran como “los marginados del pueblo”, mientras que “hoy en cualquier sitio hay un DJ, hasta en un anuncio de la televisión o en los dibujos animados de los niños”.

No obstante, Yiyo reconoce que es “como todo en la vida”, es decir, que “hay personas que nacen con un pan debajo del brazo, dinero y contactos, que abren camino fácilmente en cualquier cosa”, pero asegura “por el camino normal” es “más bien todo lo contrario”, porque “este mundo esta lleno de gente que quiere que te vaya bien pero nunca mejor que a ellos”, de manera que “quizá el que pueda echarte un cable nunca lo haga o, en el caso de hacerlo, se encargará de que no hagas mucho ruido”.

Fácil o difícil, la realidad es que tras empezar en aquel garaje en el que estuvo “pinchando para 15 amigos mucho tiempo”, abrió un bar en La Pola de Gordón a cuyo dueño le gustaba la electrónica, por lo que empezó a pinchar en él. A raíz de ahí, alguna vez iban clientes con otros bares y les iban llamando.

Con calma y poco a poco, Yiyo fue creciendo y, “a pesar de que ha habido épocas muy malas y muy buenas”, entre los mejores momentos que su trabajo le ha permitido vivir, destaca la primera vez que actuó junto a Cristian Varela, mejor DJ del mundo en tres ocasiones y su DJ favorito. “Fue gracias al que me enamoré de esto y al que seguí desde el principio”, cuenta entusiasmado mientras evoca la actuación, que tuvo lugar en Valencia de Don Juan, donde pudo pinchar detrás de él en “una fecha increíble”.

El artista también se acuerda con especial cariño de la primera vez que pinchó en el festival de música electrónica Aquasella, que se celebra cada año en Arriondas (Asturias), y que supone “un icono en España” al que cada año acudía como público “con la ilusión de que poder llegar a pinchar en él sería lo más”. La ilusión se cumplió y en dos ocasiones, pero la primera de ellas fue la “más brutal”.

El estilo de Yiyo es personal y consigue que incluso a una persona que no le guste la música electrónica pueda disfrutar de verle a los platos. “En mis sesiones te puedes encontrar de todo, son muy diferentes de las del resto, y nunca pincharé algo que no me gusta”, explica.

Verbena Records

Con este estilo propio, el artista ha dado un paso más en su carrera y ha decidido lanzar el sello discográfico Verbena Records, algo que llevaba “mucho tiempo” en su cabeza pero para lo que “nunca había tenido el tiempo necesario” y que la pandemia le regaló para poder ponerse con ello.

¿Por qué Verbena Records? Yiyo tiene claro que el nombre de su sello discográfico no podría ser otro. “Necesitaba un nombre que solo con escucharlo trasmitiera lo que hay dentro. Verbena es fiesta, es diversión, es alegría, es música para todos los públicos”, afirma.

Así, dentro del sello tiene cabida el ‘house’ y ‘tech-house’, principalmente, aunque el artista no descarta otros estilos, “siempre y cuando tengan un toque de diversión”. De este modo, dentro de ‘Verbena Records’ encaja “encaja cualquier artista que haga ese tipo de música”, al que se le pide “un mínimo en la calidad en sonido y un poco de coherencia y en la estructura de los ‘track’”, pero, “sobre todo”, que haga “música alegre y divertida dentro de la electrónica”.

‘Cachondito’

Será este mismo mes de abril cuando Verbena Records lance en todos los portales de venta online su primera referencia con tres temas propios del DJ. El primero de ellos lleva por título ‘Cachondito’ y cuenta con una vocal de una prostituta que cuenta una historia real que vivió con un cliente y que Yiyo sacó de un vídeo del programa de televisión ‘Callejeros’.

A este tema se sumará ‘Rodeado de ratas’, cuya vocal está extraída de una actuación de Chiquito de la Calzada en una gala de Navidad del año 2009. Finalmente, se pondrá a la venta un tercer tema, “mucho más ‘housero’ y movidito con timbales”, que todavía no tiene título.