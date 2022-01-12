León 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por León a las elecciones de Castilla y León
El próximo 13 de febrero los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para elegir al futuro presidente de la Junta12 enero, 2022 10:26
El próximo 13 de febrero de 2022, tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Alfonso Fernández Mañueco, los castellanos y leoneses tendrán que acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la Comunidad. Este miércoles se han publicado en el Bocyl todas las candidaturas por partidos en cada una de las nueve provincias. A continuación, podrás ver todos los candidatos por partidos que se presentan en León:
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LEÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. NURIA RUBIO GARCIA
2. JAVIER CAMPOS DE LA FUENTE
3. YOLANDA SACRISTAN RODRIGUEZ
4. DIEGO MORENO CASTILLO
5. MARIA RODRIGUEZ DIAZ
6. JOSE IGNACIO RONDA GUTIERREZ
7. AIDA RODRIGO GARCIA
8. JOSE CRESPO ALVAREZ
9. MERCEDES MACIA GALLEGO
10. DAVID CORRAL GUTIERREZ
11. LAURA DOMINGUEZ MUÑIZ
12. MANUEL EXPOSITO ALVAREZ
13. ANA MARIA GORGOJO LOPEZ
Suplentes
1. GLORIA MARIA FERNANDEZ VIÑAYO
2. GERASIMO VALLEJO HERREROS
3. BEGOÑA JUAREZ BANDERA
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL
2. MANUEL GARCIA FALAGAN
3. MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA
4. JULIO MAXIMO LLAMAS DIEZ
5. MONICA RUIZ RICO
6. GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
7. CARLA GARCIA FERNANDEZ
8. JORGE VERDEJO GARCIA
9. MARIA LUISA CHANA GIL
10. NURIA ALCANTARA FERNANDEZ
11. DANIEL DEL MAZO BERMEJO
12. OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO
13. MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO
Suplentes
1. MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO
2. ELENA EGIDO MONROY
3. DIEGO ALMANSA ORTEGA
COALICIÓN POR EL BIERZO - EL BIERZO EXISTE (C.Bierzo - BEX)
1. RAUL RODRIGUEZ CANCA
2. GABRIEL FOLGADO ALVAREZ
3. MARIA SOLEDAD REGUERA PACIOS
4. LUCIANO ARIAS MOREIRA
5. MARIA ANGELES ARIAS NEIRA
6. ANGEL OSCAR MACIA TORRES
7. MARINA NUÑEZ MORAL
8. BERENICE ARIAS ARENAS
9. MARIA DEL CARMEN DE LA PUENTE GONZALEZ
10. ALVARO SUAREZ RODRIGUEZ
11. VICTOR MANUEL FRANCO VUELTA
12. PAULA LOPEZ BLANCO
13. JOSE ALVAREZ GARCIA
Suplentes
1. AZUCENA GARCIA MANILLA
2. MARIA VICTORIA RICO GARCIA
3. IVAN ALONSO RODRIGUEZ
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
1. MANUELA IGLESIAS CARREÑO
2. MARIA OLIVA ALVAREZ PEREZ
3. JESUS FERNANDEZ VILLAR
4. MIGUEL ANGEL GARCIA FIDALGO
5. LORENZO CIMADEVILLA SAMPEDRO
6. CATALINA ANTUNEZ GARCIA
7. VICTORIANO BLANCO ALONSO
8. MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS
9. EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
10. JOSE GONZALEZ LUENGO
11. MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO
12. FRANCISCO JOSE JAMBRINA GALAN
13. MARIA DEL PILAR GALAN BOYERO
Suplentes
1. ANGEL RODRIGUEZ SIMON
2. MARIA BEGOÑA ORTEGA PEREZ
3. JUAN FRANCISCO JAMBRINA SEGURADO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1. LUIS MARIANO SANTOS REYERO
2. ALICIA GALLEGO GONZALEZ
3. JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ
4. ROBERTO ALLER LLANOS
5. MARIA TERESA PUENTE GARCIA
6. ROSA MARIA QUINTANILLA GONZALEZ
7. ALEJANDRO DIEZ GONZALEZ
8. ANA MARIA FERNANDEZ CAUREL
9. SARA HERRERO GUTIERREZ
10. RAUL BARRIENTOS ANTON
11. LAURA LOPEZ ANDRES
12. JOSE VICENTE ALVAREZ DE LA CRUZ
13. MARIA TERESA DE LA PUENTE RODRIGUEZ
Suplentes
1. ANGEL ALIJA CASADO
2. LUZDIVINA AMPARO SOMIEDO GOMEZ
3. CRISTIAN PELAEZ GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN CARLOS SUAREZ QUIÑONES FERNANDEZ
2. BEATRIZ COELHO LUNA
3. DAVID FERNANDEZ MENENDEZ
4. RICARDO GAVILANES FERNANDEZ LLAMAZARES
5. NOELIA ALVAREZ DIEZ
6. ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO
7. AMPARO VIDAL GAGO
8. JOSE MANUEL MORO CARRERA
9. MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN
10. CRISTINA DE LA FUENTE PRIETO
11. SUSANA CACHON FIDALGO
12. ELENA CARRETERO TARANILLA
13. FRANCISCO JOSE ESCANCIANO ESCANCIANO
Suplentes
1. MARIO SUAREZ ALVAREZ
2. JUAN SUAREZ GONZALEZ
3. SILVIA LOPEZ CAMPOS
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO
2. FRANCISCO JAVIER PANIZO GARCIA
3. SIGIFREDO BENAVIDES FERNANDEZ
4. SUSANA NUÑEZ MORAL
5. RODRIGO VALLE RODRIGUEZ
6. MARIA DEL PILAR CALVO MENCIA
7. JUAN JOSE BLANCO RODRIGUEZ
8. PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ
9. JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ
10. MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑIZ
11. OSCAR CARRACEDO GONZALEZ
12. CESAR ALBERTO IGLESIAS BARRIGON
13. ROSARIO MARIA BAR GONZALEZ
Suplentes
1. ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ
2. HECTOR FERNANDEZ JOSA
3. LAURA HUERGA DEL SOL
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. EZEQUIEL BLANCO LOPEZ
2. ESTRELLA ALONSO ALMAZAN
3. PEDRO GOMEZ GARCIA
4. PAULA FERNANDEZ COLADO
5. ABRAHAM DAVID FERRERO MARTINEZ
6. ALICIA TORIO ELICES
7. ADRIAN FRANCO BARATA
8. VANESA LOPEZ ALONSO
9. JOSE FERNANDEZ REGUERA
10. CRISTINA PEREZ FERNANDEZ
11. RAUL BENEITEZ GARCIA
12. MARIA ESTRELLA ALMAZAN PARDO
13. GUILLERMO REGUERA BENAVIDES
Suplentes
1. JOSE MEDINA POVES
2. SARA GOMEZ GARCIA
3. ALEJANDRO MARTIN TORIBIO
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. SIXTO MARTINEZ ALVAREZ (PODEMOS)
2. MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO (IU)
3. PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ (PODEMOS)
4. MARIA DEL ROSARIO BILBAO ALCAZAR (IU)
5. JAVIER ARIAS BLANCO (IU)
6. LUCIA NUÑEZ MEDINA (PODEMOS)
7. JOAQUIN RODERO CARRETERO (IU)
8. AINHOA SARANDESES VEGA (IU)
9. CARLOS CADENAS PRIETO (PODEMOS)
10. MARIA LUISA DEL MILAGRO VARELA FUERTES (PODEMOS)
11. JULIO PARDO VILLAR (IU)
12. MARIA AURORA PANIZO LUENGO (IU)
13. ALFONSO SOBRIN SANCHEZ (PODEMOS)
Suplentes
1. SOFIA DELGADO DE CASTRO (PODEMOS)
2. JOSE MARIA JAÑEZ FRANCO (IU)
3. JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ (PODEMOS)
VOX (VOX)
1. CARLOS POLLAN FERNANDEZ
2. MIGUEL SUAREZ ARCA
3. ILDEFONSO DEL FUEYO ALVAREZ
4. BLANCA MARIA HERREROS RODRIGUEZ
5. MARIA DE LAS MERCEDES MACHIN GOMEZ
6. PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ
7. MARTA EXTREMO GUTIERREZ
8. MARIA BELEN FIDALGO CAÑON
9. JOSE CARLOS LOPEZ GETINO
10. FERNANDO PRIETO OLITE
11. LUIS MANUEL MEDIAVILLA FERNANDEZ
12. LAURA GALLEGO GASPAR
13. DANIEL MOLINEDO ROLDAN
Suplentes
1. JOSE LUIS SUAREZ PASTOR
2. GEMMA CRISTINA VILLAN ORDAS
3. LOPE ARCOS GARCIA
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
1. MARCOS JIMENEZ PALACIOS (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. IDOIA RUIZ RUIZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. IGNACIO JAIME DE LA PUENTE PRIETO (PCAS-TC-Recortes Cero)
4. ARIANA ALONSO CELORIO (PCAS-TC-Recortes Cero)
5. RUBEN CANTABRANA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
6. JESUS MARTINEZ DE LA HOYA (PCAS-TC-Recortes Cero)
7. JOSE ANTONIO JUAN FERNANDEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
8. FRANCISCO JOSE PEREZ MEDA (PCAS-TC-Recortes Cero)
9. REBECA CORCHON ANTON (PCAS-TC-Recortes Cero)
10. REYNA DE LA ROSA VILLILO (PCAS-TC-Recortes Cero)
11. MARIA ISABEL HERREROS MEDINA (PCAS-TC-Recortes Cero)
12. URBANO SANTOS LACALLE (PCAS-TC-Recortes Cero)
13. IRENE HIDALGO TORRES (PCAS-TC-Recortes Cero)
Suplentes
1. FRANCISCO MARTIN DEL VAL (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. EMILIA GIGANTO GARCIA (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. ANA MUÑOZ GUIJARRO (PCAS-TC-Recortes Cero)