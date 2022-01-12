Una persona introduce su voto en las urnas.

Una persona introduce su voto en las urnas. Efe

León 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Lista completa de candidaturas por León a las elecciones de Castilla y León

El próximo 13 de febrero los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para elegir al futuro presidente de la Junta

12 enero, 2022 10:26

El próximo 13 de febrero de 2022, tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Alfonso Fernández Mañueco, los castellanos y leoneses tendrán que acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la Comunidad. Este miércoles se han publicado en el Bocyl todas las candidaturas por partidos en cada una de las nueve provincias. A continuación, podrás ver todos los candidatos por partidos que se presentan en León:

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LEÓN



PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. NURIA RUBIO GARCIA

2. JAVIER CAMPOS DE LA FUENTE

3. YOLANDA SACRISTAN RODRIGUEZ

4. DIEGO MORENO CASTILLO

5. MARIA RODRIGUEZ DIAZ

6. JOSE IGNACIO RONDA GUTIERREZ

7. AIDA RODRIGO GARCIA

8. JOSE CRESPO ALVAREZ

9. MERCEDES MACIA GALLEGO

10. DAVID CORRAL GUTIERREZ

11. LAURA DOMINGUEZ MUÑIZ

12. MANUEL EXPOSITO ALVAREZ

13. ANA MARIA GORGOJO LOPEZ

Suplentes

1. GLORIA MARIA FERNANDEZ VIÑAYO

2. GERASIMO VALLEJO HERREROS

3. BEGOÑA JUAREZ BANDERA

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL

2. MANUEL GARCIA FALAGAN

3. MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA

4. JULIO MAXIMO LLAMAS DIEZ

5. MONICA RUIZ RICO

6. GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS

7. CARLA GARCIA FERNANDEZ

8. JORGE VERDEJO GARCIA

9. MARIA LUISA CHANA GIL

10. NURIA ALCANTARA FERNANDEZ

11. DANIEL DEL MAZO BERMEJO

12. OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO

13. MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO

Suplentes

1. MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO

2. ELENA EGIDO MONROY

3. DIEGO ALMANSA ORTEGA

COALICIÓN POR EL BIERZO - EL BIERZO EXISTE (C.Bierzo - BEX)

1. RAUL RODRIGUEZ CANCA

2. GABRIEL FOLGADO ALVAREZ

3. MARIA SOLEDAD REGUERA PACIOS

4. LUCIANO ARIAS MOREIRA

5. MARIA ANGELES ARIAS NEIRA

6. ANGEL OSCAR MACIA TORRES

7. MARINA NUÑEZ MORAL

8. BERENICE ARIAS ARENAS

9. MARIA DEL CARMEN DE LA PUENTE GONZALEZ

10. ALVARO SUAREZ RODRIGUEZ

11. VICTOR MANUEL FRANCO VUELTA

12. PAULA LOPEZ BLANCO

13. JOSE ALVAREZ GARCIA

Suplentes

1. AZUCENA GARCIA MANILLA

2. MARIA VICTORIA RICO GARCIA

3. IVAN ALONSO RODRIGUEZ

PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. MANUELA IGLESIAS CARREÑO

2. MARIA OLIVA ALVAREZ PEREZ

3. JESUS FERNANDEZ VILLAR

4. MIGUEL ANGEL GARCIA FIDALGO

5. LORENZO CIMADEVILLA SAMPEDRO

6. CATALINA ANTUNEZ GARCIA

7. VICTORIANO BLANCO ALONSO

8. MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS

9. EDUARDO RAMOS HERNANDEZ

10. JOSE GONZALEZ LUENGO

11. MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO

12. FRANCISCO JOSE JAMBRINA GALAN

13. MARIA DEL PILAR GALAN BOYERO

Suplentes

1. ANGEL RODRIGUEZ SIMON

2. MARIA BEGOÑA ORTEGA PEREZ

3. JUAN FRANCISCO JAMBRINA SEGURADO

UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)

1. LUIS MARIANO SANTOS REYERO

2. ALICIA GALLEGO GONZALEZ

3. JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ

4. ROBERTO ALLER LLANOS

5. MARIA TERESA PUENTE GARCIA

6. ROSA MARIA QUINTANILLA GONZALEZ

7. ALEJANDRO DIEZ GONZALEZ

8. ANA MARIA FERNANDEZ CAUREL

9. SARA HERRERO GUTIERREZ

10. RAUL BARRIENTOS ANTON

11. LAURA LOPEZ ANDRES

12. JOSE VICENTE ALVAREZ DE LA CRUZ

13. MARIA TERESA DE LA PUENTE RODRIGUEZ

Suplentes

1. ANGEL ALIJA CASADO

2. LUZDIVINA AMPARO SOMIEDO GOMEZ

3. CRISTIAN PELAEZ GUTIERREZ

PARTIDO POPULAR (PP)

1. JUAN CARLOS SUAREZ QUIÑONES FERNANDEZ

2. BEATRIZ COELHO LUNA

3. DAVID FERNANDEZ MENENDEZ

4. RICARDO GAVILANES FERNANDEZ LLAMAZARES

5. NOELIA ALVAREZ DIEZ

6. ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO

7. AMPARO VIDAL GAGO

8. JOSE MANUEL MORO CARRERA

9. MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN

10. CRISTINA DE LA FUENTE PRIETO

11. SUSANA CACHON FIDALGO

12. ELENA CARRETERO TARANILLA

13. FRANCISCO JOSE ESCANCIANO ESCANCIANO

Suplentes

1. MARIO SUAREZ ALVAREZ

2. JUAN SUAREZ GONZALEZ

3. SILVIA LOPEZ CAMPOS

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO

2. FRANCISCO JAVIER PANIZO GARCIA

3. SIGIFREDO BENAVIDES FERNANDEZ

4. SUSANA NUÑEZ MORAL

5. RODRIGO VALLE RODRIGUEZ

6. MARIA DEL PILAR CALVO MENCIA

7. JUAN JOSE BLANCO RODRIGUEZ

8. PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ

9. JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

10. MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑIZ

11. OSCAR CARRACEDO GONZALEZ

12. CESAR ALBERTO IGLESIAS BARRIGON

13. ROSARIO MARIA BAR GONZALEZ

Suplentes

1. ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ

2. HECTOR FERNANDEZ JOSA

3. LAURA HUERGA DEL SOL

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. EZEQUIEL BLANCO LOPEZ

2. ESTRELLA ALONSO ALMAZAN

3. PEDRO GOMEZ GARCIA

4. PAULA FERNANDEZ COLADO

5. ABRAHAM DAVID FERRERO MARTINEZ

6. ALICIA TORIO ELICES

7. ADRIAN FRANCO BARATA

8. VANESA LOPEZ ALONSO

9. JOSE FERNANDEZ REGUERA

10. CRISTINA PEREZ FERNANDEZ

11. RAUL BENEITEZ GARCIA

12. MARIA ESTRELLA ALMAZAN PARDO

13. GUILLERMO REGUERA BENAVIDES

Suplentes

1. JOSE MEDINA POVES

2. SARA GOMEZ GARCIA

3. ALEJANDRO MARTIN TORIBIO

UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)

1. SIXTO MARTINEZ ALVAREZ (PODEMOS)

2. MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO (IU)

3. PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ (PODEMOS)

4. MARIA DEL ROSARIO BILBAO ALCAZAR (IU)

5. JAVIER ARIAS BLANCO (IU)

6. LUCIA NUÑEZ MEDINA (PODEMOS)

7. JOAQUIN RODERO CARRETERO (IU)

8. AINHOA SARANDESES VEGA (IU)

9. CARLOS CADENAS PRIETO (PODEMOS)

10. MARIA LUISA DEL MILAGRO VARELA FUERTES (PODEMOS)

11. JULIO PARDO VILLAR (IU)

12. MARIA AURORA PANIZO LUENGO (IU)

13. ALFONSO SOBRIN SANCHEZ (PODEMOS)

Suplentes

1. SOFIA DELGADO DE CASTRO (PODEMOS)

2. JOSE MARIA JAÑEZ FRANCO (IU)

3. JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ (PODEMOS)

VOX (VOX)

1. CARLOS POLLAN FERNANDEZ

2. MIGUEL SUAREZ ARCA

3. ILDEFONSO DEL FUEYO ALVAREZ

4. BLANCA MARIA HERREROS RODRIGUEZ

5. MARIA DE LAS MERCEDES MACHIN GOMEZ

6. PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ

7. MARTA EXTREMO GUTIERREZ

8. MARIA BELEN FIDALGO CAÑON

9. JOSE CARLOS LOPEZ GETINO

10. FERNANDO PRIETO OLITE

11. LUIS MANUEL MEDIAVILLA FERNANDEZ

12. LAURA GALLEGO GASPAR

13. DANIEL MOLINEDO ROLDAN

Suplentes

1. JOSE LUIS SUAREZ PASTOR

2. GEMMA CRISTINA VILLAN ORDAS

3. LOPE ARCOS GARCIA

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)

1. MARCOS JIMENEZ PALACIOS (PCAS-TC-Recortes Cero)

2. IDOIA RUIZ RUIZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

3. IGNACIO JAIME DE LA PUENTE PRIETO (PCAS-TC-Recortes Cero)

4. ARIANA ALONSO CELORIO (PCAS-TC-Recortes Cero)

5. RUBEN CANTABRANA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

6. JESUS MARTINEZ DE LA HOYA (PCAS-TC-Recortes Cero)

7. JOSE ANTONIO JUAN FERNANDEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

8. FRANCISCO JOSE PEREZ MEDA (PCAS-TC-Recortes Cero)

9. REBECA CORCHON ANTON (PCAS-TC-Recortes Cero)

10. REYNA DE LA ROSA VILLILO (PCAS-TC-Recortes Cero)

11. MARIA ISABEL HERREROS MEDINA (PCAS-TC-Recortes Cero)

12. URBANO SANTOS LACALLE (PCAS-TC-Recortes Cero)

13. IRENE HIDALGO TORRES (PCAS-TC-Recortes Cero)

Suplentes

1. FRANCISCO MARTIN DEL VAL (PCAS-TC-Recortes Cero)

2. EMILIA GIGANTO GARCIA (PCAS-TC-Recortes Cero)

3. ANA MUÑOZ GUIJARRO (PCAS-TC-Recortes Cero)