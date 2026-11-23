Burgos presenta un programa cultural de diciembre con más de 50 actividades para todos los públicos y edades

La Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha diseñado para diciembre una programación que combina grandes títulos de la música y las artes escénicas, propuestas familiares y actividades vinculadas a la Navidad.

La agenda incluye más de 50 propuestas entre espectáculos, actuaciones, visitas teatralizadas y actividades en los barrios, además de exposiciones y la continuidad del XIX Salón del Libro Infantil y Juvenil, que permanecerá abierto hasta el 26 de enero de 2027.

La programación de los principales espacios culturales de la ciudad arrancará con una de sus grandes citas del mes: la ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, que llegará al Teatro Principal los días 7 y 8 de diciembre, a las 19:30 horas, dentro de la V Temporada Lírica de Burgos.

La Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, el Coro de la Temporada Lírica y la Compañía de Danza Expresión participarán en esta producción, dirigida musicalmente por Pedro Bartolomé Arce y con dirección escénica de Francisco Javier Sariot Marquina.

Una propuesta que cuenta con la colaboración de la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento.

Programación teatral

El teatro tendrá también un destacado protagonismo con el estreno de ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca, a cargo de Líquido Teatro, el viernes 18 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal.

La compañía burgalesa lleva a escena una de las obras fundamentales del dramaturgo granadino, en una representación de aproximadamente 90 minutos.

La música será otro de los grandes atractivos de diciembre.

El Teatro Principal acogerá el sábado 12 el 40º Día del Dulzainero, una edición especial que reunirá a intérpretes de dulzaina de Burgos, de la mano de la Asociación Cultural Amigos de la Dulzaina, junto a los grupos invitados Hexacorde (Madrid), Dúo Los Mellizos (Segovia) y Tierra de Pinares (Valladolid).

Por su parte, el Fórum Evolución será escenario el domingo 13 del concierto de ‘Dido y Eneas’, de Henry Purcell, en versión de concierto, a cargo de All'Antica Musika y Bilbao Kamerata, bajo la dirección de Moisés Maroto.

Navidad y familia

La programación navideña comenzará el domingo 20 de diciembre con el tradicional Concierto de Navidad de la Banda Ciudad de Burgos, dirigida por Héctor Gómez, que presentará ‘Universos de cine’, un recorrido por algunas de las bandas sonoras más conocidas de la historia del séptimo arte.

A esta cita se sumarán el Concierto de Año Nuevo, el 4 de enero, en el Fórum Evolución, con Burgos Baroque Ensemble y el Orfeón Burgalés, bajo la dirección de Ulises Illán, y el Concierto de Reyes, el 9 de enero, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por François López Ferrer. El programa incluirá obras de Ravel, Falla y Stravinsky.

Los espectáculos familiares tendrán un espacio destacado durante las vacaciones escolares, con propuestas de teatro, circo, danza, magia y música pensadas para acercar las artes escénicas a los más pequeños.

El Teatro Principal ofrecerá tres citas los días 26, 27 y 28 de diciembre.

En concreto, se trata de ‘Pi-ra-tas. Alerta, basura. Salvemos el mar’, de Bambalúa Teatro, una aventura teatral con mensaje medioambiental; ‘Yau, lluvia de emociones’, de Teatro Atópico y La Boira Baila, que combina teatro y danza para el público a partir de 3 años; y ‘A su servicio’, de Tiritirantes Circo Teatro, una propuesta de circo y humor.

La programación continuará con una Gala de Circo, el 3 de enero, que reunirá distintas disciplinas y artistas, entre ellos Alicia Maravillas, Niñas Malditas y Mónica Martín-Leviatán Producciones.

La Sala Gamonal, en la Casa de Cultura, también ofrecerá una programación especial. Durante diciembre pasarán por este espacio las compañías La Compañía del Alba, con ‘Lázaro de Tormes’ (día 4) y Teatro Encaje, con ‘¡Anda, mi madre!’ (día 11).

También Góspel Bilbao, con un concierto el día 19. La oferta familiar llegará los días 26, 29 y 30 con ‘Pirados en la isla del tesoro’, de Iluna Producciones; ‘La cigarra y la hormiga’, de La Murga Teatro; y ‘De la Tierra a la Luna’, de Irú Teatro Negro.

Cultura también en los barrios

La programación municipal volverá a extenderse a los centros cívicos, bibliotecas y centros municipales de los distintos barrios, con actuaciones gratuitas mediante invitación y propuestas para diferentes edades.

Los días 12 y 13 de diciembre habrá espectáculos de magia, teatro infantil y flamenco en espacios como las bibliotecas Gonzalo de Berceo y Miguel de Cervantes, los centros cívicos de Huelgas, Río Vena y San Agustín y los centros municipales de Villímar y Villafría.

La agenda continuará los días 19 y 20 con teatro de títeres, magia y teatro para adultos, con actuaciones en la Ventilla, San Agustín, Villafría y Río Vena.

El último fin de semana del año, los días 26 y 27, se ofrecerán nuevas propuestas infantiles, magia, teatro familiar y música tradicional en Gamonal-Norte, Cortes, San Cristóbal, Villatoro, Villalonquéjar y San Agustín.

La oferta cultural se completará con nuevas sesiones de la visita teatralizada al Palacio de Castilfalé, ‘El mayordomo del Palacio’, a cargo de Arawake Teatro. Las representaciones tendrán lugar los días 1, 2, 3, 9, 10, 15 y 16 de diciembre, a las 12 horas, con una duración aproximada de una hora.

En el apartado expositivo, la Sala del Arco de Santa María mantendrá abierta hasta el 10 de enero de 2027 la muestra ‘Huellas del tiempo. Espacio escultura. Colección ABANCA’, organizada por ABANCA, el Cabildo Metropolitano y el Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, la Sala de Exposiciones del Teatro Principal acogerá hasta el 19 de enero la exposición ‘Érase una vez’, de Rosana Largo.

La Casa de Cultura de Gamonal ofrecerá hasta el 4 de diciembre una exposición colectiva de fotografía organizada por Foto Club Contraluz y, del 9 al 21 de diciembre, la muestra del Concurso de Dibujo y Relatos Cortos ‘Donación y Trasplante de Órganos’, promovida por ALCER Burgos.

Una de las propuestas destacadas de estas fechas será también el Belén Monumental del Ejército, que podrá visitarse en el Monasterio de San Juan del 10 de diciembre al 5 de enero de 2027.

La entrada tendrá un precio de un euro, cuya recaudación se destinará a las entidades sociales Asociación Hechos, Proyecto Hombre, AECC y Cáritas Castrense.

Además, continuará abierto hasta el 26 de enero de 2027, en la cuarta planta del Fórum, el XIX Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos, bajo el título ‘Piti en la ciudad’, una de las grandes citas municipales dedicadas a fomentar la lectura entre los más jóvenes.

Por último, el jueves 10 de diciembre, a las 19 horas, el Salón Rojo del Teatro Principal acogerá una nueva sesión de Bailes de Tarde, con entrada mediante invitación.

Las entradas para los espectáculos podrán adquirirse a través del servicio de TeleEntradas y en las taquillas habilitadas del Teatro Principal, la Casa de Cultura de Gamonal, el Fórum Evolución, Cultural Cordón y el Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB), según los horarios establecidos.