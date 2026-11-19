El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha aprobado este jueves el protocolo para construir construir el nuevo parque comarcal de bomberos profesionales. Ayto Medina de Pomar

Medina de Pomar contará con un parque de bomberos profesionales a partir de 2028

Medina de Pomar (Burgos) contará a partir de 2028 con su propio parque comarcal de bomberos profesionales. El Ayuntamiento ha aprobado este jueves, por unanimidad, el protocolo de actuación junto a la Diputación de Burgos para la cesión de un inmueble municipal y una parcela a la institución provincial.

El nuevo parque se incorporará al plan provincial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) 2027-2031 y representa un proyecto que "supone un importante avance en una reivindicación que el equipo de Gobierno viene manteniendo y trasladando a la Diputación desde 2016".

Así lo han trasladado en un comunicado, donde han recordado que ya en marzo de aquel año el Ayuntamiento reclamó que la institución provincial se hiciera cargo del coste real del servicio de bomberos.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha celebración una sesión plenaria extraordinaria para avanzar en la creación del parque de bomberos profesionales. Ayto Medina de Pomar

"Desde entonces, el equipo de Gobierno ha insistido en la necesidad de que Las Merindades cuenten con un parque dotado de una plantilla profesional para atender las emergencias de la comarca", han reivindicado.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha querido celebrar así este "avance que acerca la consecución de una demanda histórica" dentro de una apuesta que es "compatible con el reconocimiento a la importante labor que vienen desarrollando los bomberos voluntarios".

"Su dedicación y compromiso han sido fundamentales durante todos estos años. El objetivo es reforzar la atención de emergencias en la comarca, sin restar importancia al trabajo que vienen realizando", han sostenido.

El protocolo aprobado este jueves en sesión plenaria extraordinaria contempla la cesión gratuita de la nave del actual parque de bomberos, en el número 27 de la calle Vitoria y de 500 metros construidos, además de una parcela municipal de 6.040 metros cuadrados en el número 26 (A) de esta misma vía.

Está previsto que en esta segunda parcela se habilite una zona de maniobras y se instale una torre de entrenamiento, destinándose ambas propiedades al parque comarcal.

Desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar se han comprometido a asumir la redacción del proyecto de ejecución, que incluye la reforma y adaptación de la nave, urbanización de la parcela y la instalación de la torre.

Por otro lado, la Diputación tendrá que tramitar la aceptación de la cesión y, conforme a la disponibilidad presupuestaria, tendrá que financiar y contratar las obras, además de dotar al parque de las instalaciones y equipamiento necesarios.

Asimismo, deberá comprometerse a asignar los efectivos profesionales que determine la planificación del servicio. El calendario orientativo del protocolo prevé que la institución provincial acepte la cesión y licite, adjudique e inicie las obras en 2027.

De esta manera, el plazo de ejecución estimado será de un año, por lo que se prevé que el parque comience a funcionar en 2028, con la incorporación de los efectivos profesionales.