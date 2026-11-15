El otoño en el municipio burgalés de Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

Medina de Pomar: el otoño que se toca, se degusta y se vive

En el corazón de Las Merindades, donde los bosques se encienden de amarillos, rojos y ocres, Medina de Pomar no se visita: se siente.

Esta ciudad castellana, envuelta en historia medieval, arte vivo y una naturaleza que cambia de piel con cada estación, invita a dejarse llevar por sus calles empedradas, sus torres imponentes y el aroma de la huerta que llega hasta la mesa.

Este otoño-invierno, Medina de Pomar se convierte en el destino perfecto para quienes buscan autenticidad, belleza y una agenda que nunca descansa.

Un latido en cada piedra

Pasear por el Casco Histórico de Medina es atravesar siglos. Calles estrechas, el antiguo barrio judío y los restos de la muralla dibujan un escenario medieval que se recorre con los cinco sentidos.

La Ruta de las Manzanas y el Museo a cielo abierto convierten cada fachada en una obra de arte al aire libre: escudos, portadas y detalles esculpidos que guardan la memoria de una ciudad que fue poderoso enclave de la nobleza.

No faltan los grandes templos. La iglesia de Santa Cruz, la de Nuestra Señora del Rosario, la de San Pedro y, sobre todo, el Monasterio de Santa Clara, joya de más de 700 años de historia. Allí, una comunidad activa de clarisas cuida un museo que custodia piezas excepcionales, entre ellas un notable Cristo yacente de Gregorio Fernández.

Y, como no podía ser de otra forma, los dulces elaborados por las monjas de clausura esperan al visitante.

A escasos metros, la ermita de San Millán, convertida en Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades y perteneciente a la Red de Museos Vivos, abre sus puertas los 365 días del año con solo una reserva en museosvivos.com.

El legado de los Condestables

El perfil de Medina está coronado por las imponentes torres del Alcázar de los Condestables de Castilla, levantadas a finales del siglo XIV. Hoy este edificio histórico alberga el Museo Histórico de Las Merindades (MHM), que cumple 25 años de vida, exposiciones y memoria.

El Alcázar de los Condestables de Castilla, en el municipio burgalés de Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

Durante este otoño-invierno el museo propone un programa especialmente atractivo: la exposición colectiva 'Odiseos de a pie', con pintura y escultura de artistas de la comarca, y, a partir del 20 de noviembre, 'Navidad, papel y tijera', con la técnica de folding books de Marta García Pérez.

Y en enero 'La libertad de pintar', con la delicada pintura sumi-e, junto a la obra de gran formato de Jesús María Malaxechavarria, centrada en la sedimentación de la identidad.

Naturaleza y gastronomía

Medina de Pomar se asienta en una comarca de riqueza paisajística excepcional. En otoño los montes y valles se tiñen de colores cálidos y la Vía Verde del Santander-Mediterráneo, que pasa por la antigua estación de tren, se llena de andarines y ciclistas.

Una red de senderos de Pequeño y Gran Recorrido (PR y GR) une la ciudad con sus pedanías y permite descubrir, desde perspectivas únicas, recursos naturales, patrimoniales y antropológicos, además de los cultivos que alimentan la mesa local.

La lechuga de Medina reina entre los productos de la huerta, símbolo de una gastronomía sencilla y sabrosa que se degusta con orgullo. En el interior de la ciudad, parques y zonas verdes invitan a pasear sin prisa, respirando historia y naturaleza en perfecta armonía.

Una agenda cultural sin pausa

Aunque el calendario anual marca citas ineludibles como la Semana Santa, San Isidro, la Noche en Blanco, las fiestas del Rosario o la recreación histórica del paso del Emperador Carlos V, en Medina de Pomar casi no hay fin de semana sin actividad.

Talleres, exposiciones, conciertos y propuestas para todas las edades mantienen viva la ciudad.

En noviembre destacan los conciertos de Santa Cecilia, en una localidad donde la música forma parte esencial de su identidad cultural.

A partir del 27 de noviembre Medina enciende la Navidad: esa misma tarde se ilumina el alumbrado y comienza un completo programa que incluye exposiciones, conciertos, el Parque Infantil de Navidad, la visita de los Emisarios de los Reyes Magos y eventos deportivos como la marcha navideña El Polvorón.

Fechas para apuntar

Durante el año, hay una serie de fechas clave para apuntar en el municipio. La Navidad transforma Medina con su iluminación y un amplio programa de actividades familiares y culturales. El Carnaval llena las calles de color y alegría. La Semana Santa, de profunda tradición, es uno de los momentos más emotivos del año.

El 15 de mayo se celebran las fiestas de San Isidro. El primer viernes de agosto llega la Noche en Blanco, una cita mágica en la que la ciudad se llena de arte y música hasta altas horas. En la primera y segunda semana de octubre tienen lugar las fiestas de Nuestra Señora del Rosario.

El tercer fin de semana de octubre se celebra la Ruta de Carlos V, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El último domingo de octubre el Rastro de antigüedades 'Antico' atrae a coleccionistas y curiosos.

Y a lo largo del año las ferias de la Ascensión, Santa Marina y San Miguel completan un calendario que convierte cada visita a Medina de Pomar en una experiencia distinta y memorable.

Medina de Pomar no es solo un destino. Es un lugar donde el otoño se siente en la piel, en el paisaje y en la mesa. Un lugar para volver.