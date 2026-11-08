El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, la Feria de la Repoblación de la España Rural (Presura), este domingo en Burgos PSOE de Castilla y León

Carlos Martínez advierte que votar a Vox o al PP el 29-N es "exactamente lo mismo": "Van a querer engañarnos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró este domingo en Burgos que votar a Vox o votar al PP en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es "exactamente lo mismo" y argumentó que ambos partidos "siempre van a querer engañarnos".

Martínez, antes de intervenir en la clausura de la Feria de la Repoblación de la España Rural (Presura), recalcó que la gente ya sabe que apoyar a Santiago Abascal o a Alberto Núñez Feijóo es votar una "coalición de gobierno que va en contra de los intereses de los entornos rurales y que va en contra de nuestros agricultores".

Además, advirtió que ahora "no quieren hablar de lo que van hacer con las pensiones o con el Salario Mínimo Interprofesional".

El líder de los socialistas castellanos y leoneses recalcó que "quien quiera engañarse, que se engañe", pero consideró que la realidad es "tozuda" y que las políticas públicas de PP y Vox están dirigidas "contra la clase trabajadora, contra las mujeres, contra los migrantes y contra los que aspiran a tener un salario mínimo que permita vivir con dignidad".

Además, criticó que tampoco buscan solucionar el problema de la vivienda o mejorar el sistema público de pensiones.

Martínez insistió en que PP y Vox siempre "van a querer engañarnos". "Ahora la cuestión está en si nosotros vamos a ser lo suficientemente ingenuos para volver a comprar un discurso que tiene muy mala salida", finalizó el líder del PSOECyL.