La bella ciudad donde Disney estudia rodar el live action de Enredados: tiene una de las mejores catedrales de España

Montaje generado con IA de EL ESPAÑOL con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn, en los exteriores de la Catedral de Burgos

Disney prepara la grabación en España de la versión live action de 'Enredados' y está visitando localizaciones en Burgos para concretar los detalles del rodaje.

Así lo ha confirmado el popular creador de contenido Sowick a través de su cuenta de Instagram. El joven amante del cine es famoso en redes sociales por desvelar curiosidades y adelantar datos como estos a través de sus cuentas. Una fama que le ha llevado a tener 1,66 millones de suscriptores en YouTube, 399.000 seguidores en Instagram y 616.600 en TikTok

Según sus datos y tal y como confirma también El Diario de Burgos, el equipo de la compañía estadounidense ha visitado la ciudad y mantuvo ayer un encuentro con el Ayuntamiento de Burgos para definir los escenarios y la logística de la filmación.

La intención es rodar durante tres semanas en la famosa catedral de la ciudad y en varias plazas y calles cercanas, respetando la estética de la película.

Los productores muestran especial interés por las cubiertas de la Catedral y, según el creador de contenido, planean que en ellas se filmen escenas clave como el asalto al castillo de Flynn Rider.

Sowick también ha explicado que las calles y plazas aledañas podrían acoger escenas de la querida película de Disney como la llegada de Rapunzel al Reino de Corona, siguiendo la narrativa original del filme.

Además, el equipo de Disney estudia la puerta de la pellejería, situada en un patio privado, como acceso estratégico para las escenas del castillo.

Cabe recordar que el castillo de la película está inspirado en el Monte Saint-Michel, en Francia, conocido por su arquitectura gótica y su situación sobre un islote rocoso.

Esto explica la decisión de Disney de buscar escenarios góticos en Burgos, según el creador de contenido, a pesar de que la historia original de Rapunzel no incluye esta ambientación.

Además, ya se ha confirmado que los actores principales serán Teagan Croft en el papel de Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider.

Sowick ya ha advertido que cubrirá el rodaje en Burgos "de primera mano", ofreciendo a sus seguidores un seguimiento cercano del proyecto si finalmente se confirma el acuerdo.