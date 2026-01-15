Vázquez pide perdón por la negligencia en el HUBU, pero afirma que “errores hay en todas las profesiones”

. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, visita el helicóptero de Emergencias Sanitarias en el aeródromo de Garra Concha Ortega ICAL

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, por fin ha dado la cara, hasta hoy había permanecido en silencio, y ha pedido hoy disculpas públicas a los familiares y a los pacientes afectados por el fallecimiento de dos pacientes oncológicos que recibieron una dosis seis veces superior a la pautada de un fármaco en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Vázquez calificó lo ocurrido como un “error profesional” derivado de una negligencia médica con consecuencias “drásticas e importantes”, realizando estas declaraciones antes de la presentación del V Plan de Salud para Castilla y León, celebrada en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

El titular de Sanidad explicó que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía, motivo por el cual la inspección sanitaria ha quedado, por el momento, en suspenso.

En total, cinco pacientes se vieron afectados por el fallo humano. De los tres que no fallecieron, uno permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado “estable”, otro continúa ingresado en planta y el tercero ya ha recibido el alta hospitalaria.

El consejero defendió que los fallos humanos ocurren en todas las profesiones y señaló que, en el caso del periodismo, estos errores son “menos dolorosos y menos importantes” que los que pueden producirse en un hospital o en un avión.

“Se cometen errores en cualquier época del año y en todas las profesiones”, afirmó Vázquez, quien recordó que entre un 10 y un 15 por ciento de los pacientes sufren incidentes de seguridad en centros sanitarios de Castilla y León, de España y de Europa. En este sentido, subrayó que el suceso no estuvo relacionado con una falta de personal y aseguró que los profesionales del HUBU eran “suficientes”.

Asimismo, indicó que la Consejería de Sanidad ha ordenado realizar comprobaciones tanto en el Hospital Universitario de Burgos como en el resto de centros hospitalarios de la Comunidad para reforzar y garantizar la seguridad de todos los procedimientos.

Por su parte, el gerente del HUBU, Carlos Cartón, explicó hace dos días que el error se detectó en la ficha del fármaco, el documento que guía la preparación del medicamento.

En concreto, el fallo se produjo en el número de la disolución del vial, que “no se hizo como debía haberse hecho”. Cartón insistió en que se trató de un error humano en la concentración del fármaco y no de un problema del tratamiento en sí.

Plan de Sanidad

La Junta de Castilla y León ha presentado el V Plan de Salud de Castilla y León 2032, el instrumento estratégico que marcará la hoja de ruta del sistema sanitario de la Comunidad en la próxima década, y que nace con un propósito claro: proteger y promover la salud como derecho fundamental y motor de bienestar, cohesión social y desarrollo económico.

Bajo el lema ‘Castilla y León es salud’, este Plan nace con la vocación de consolidar los logros alcanzados en los últimos años, y se constituye como una hoja de ruta que orienta la acción pública, pone la salud en todas las políticas, y moviliza alianzas para que cada persona, resida donde resida, disponga de servicios sanitarios accesibles, equitativos, de alta calidad, seguros y humanos.

Además, apuesta por la digitalización, la innovación y la investigación como motores de transformación del sistema sanitario.

Este nuevo marco de actuación marca un hito en la evolución de las políticas públicas en materia sanitaria, y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad, moderno y accesible. Así, el Plan promueve la salud en todas las políticas, reconociendo que el bienestar biopsicosocial de la ciudadanía requiere una acción intersectorial y colaborativa que trasciende el ámbito estrictamente sanitario.